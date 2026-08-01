Nữ sinh Việt chinh phục học bổng Hiệp định Chính phủ toàn phần hệ thạc sĩ Luật tại Liên bang Nga

Như Quỳnh đạt nhiều thành tích học tập trước khi sang Nga du học.

Nguyễn Như Quỳnh đã tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Vào tháng 9/2025, Như Quỳnh chinh phục thành công học bổng Hiệp định Chính phủ toàn phần hệ thạc sĩ của Liên bang Nga, chuyên ngành Luật Quốc tế, trường ĐH Hữu nghị các Dân tộc Nga (mang tên Patrice Lumumba, RUDN University). Học bổng Hiệp định Chính phủ Liên bang Nga là chương trình học bổng toàn phần do hai chính phủ Việt Nam và Nga hợp tác thực hiện.

Hành trình học tập của Như Quỳnh được ghi dấu bằng loạt thành tích đáng nể: Thủ khoa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam năm 2024; Thủ khoa xuất sắc TP. Hà Nội năm 2024; Người đẹp Nhân ái, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024; Tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2024, Á quân cuộc thi Đấu trường Luật gia mùa IV, Á khôi trường ĐH Luật Hà Nội.

Như Quỳnh vinh dự khi trở thành thủ khoa xuất sắc TP. Hà Nội năm 2024.

Chia sẻ về định hướng học thuật, Như Quỳnh cho biết, cô yêu thích sự kết hợp giữa tư duy chuyên sâu, kỹ năng tranh biện, tư duy pháp lý và khả năng xử lý các tình huống thực tiễn. “Với người học chuyên ngành Luật, mình đặc biệt yêu thích những môn học liên quan đến Luật Hiến pháp, Luật Quốc tế và Quyền con người. Những môn học này giúp mình hiểu rõ hơn về vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân, cũng như góp phần xây dựng một xã hội công bằng và văn minh. Đó là lý do mình chọn chuyên ngành thạc sĩ Luật Quốc tế khi du học tại xứ sở Bạch dương”, Như Quỳnh chia sẻ.

Như Quỳnh (ngoài cùng, bên phải) và các bạn.

Khi sang du học tại Nga, Quỳnh chủ động kết nối với giảng viên để nhận sự cố vấn, động viên và tiếp thêm động lực học tập.

Học bổng Hiệp định Chính phủ Liên bang Nga là chương trình cạnh tranh, đòi hỏi ứng viên phải thể hiện rõ mục tiêu học tập, định hướng nghề nghiệp và khả năng đóng góp cho xã hội. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, Như Quỳnh cho biết, cô dành nhiều thời gian để hoàn thiện profile, liệt kê chi tiết thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội…

Như Quỳnh đại diện sinh viên Việt Nam tại Nga, tham dự lễ đón chính thức nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Liên bang Nga.

Theo Như Quỳnh, học bổng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế toàn diện 100% các chi phí thiết yếu như vé máy bay, bảo hiểm, học phí, chỗ ở và sinh hoạt phí… Ngoài ra, học bổng này còn mang một ý nghĩa lớn lao về mặt ngoại giao, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, giúp sinh viên yên tâm học tập, phát triển bản thân trong môi trường quốc tế.

Lần đầu đặt chân đến Nga, Quỳnh cảm nhận sự khác biệt khi hòa nhập với môi trường học tập đa quốc gia. Trong năm học dự bị, lớp học của cô có sinh viên đến từ châu Phi, Trung Quốc, Mông Cổ và nhiều quốc gia khác. Kế đến, rào cản lớn nhất khi mới bắt đầu đi du học có lẽ là ngôn ngữ. Nữ sinh choáng ngợp trước tốc độ nói nhanh của người bản xứ, cũng như cách họ diễn đạt từ địa phương, tiếng lóng trong giao tiếp hằng ngày.

Cũng theo Quỳnh, học bổng mà cô nhận được hỗ trợ ứng viên chưa biết tiếng Nga học một năm dự bị tiếng Nga và phải vượt qua kỳ thi sát hạch do phía Nga tổ chức trước khi học chuyên ngành. Nhờ đó, Quỳnh dần thích nghi với cuộc sống và học tập ở Nga, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với bạn bè quốc tế, phát triển kỹ năng mềm và nâng cao năng lực hội nhập toàn cầu.

Thời tiết mùa Đông lạnh lẽo tại Nga cũng là một “cú sốc” tiếp theo bởi Quỳnh lần đầu tiên phải đối mặt với cái lạnh dưới âm độ, tuyết rơi trắng xóa khắp đường phố, khiến cho tinh thần uể oải, mệt mỏi. “Bên cạnh những khó khăn, tôi cũng cảm nhận người dân Nga thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi biết tôi là du học sinh. Điểm cộng là hệ thống phương tiện công cộng hiện đại, đặc biệt là tàu điện ngầm nên việc di chuyển khá thuận tiện”, Quỳnh cho biết.

Hiện tại, Như Quỳnh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp năm học dự bị để chuẩn bị bước vào chương trình học chuyên ngành. Do đặc thù của năm dự bị, chương trình học của Quỳnh chủ yếu là các buổi giao lưu với các bạn sinh viên quốc tế đến từ các nước châu Phi, Mông Cổ và Trung Quốc… Đây là cơ hội để cô tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ, văn hóa Nga cũng như rèn luyện kỹ năng giao tiếp liên văn hóa, khả năng thích ứng trong môi trường đa quốc gia, những yếu tố quan trọng trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Như Quỳnh chụp ảnh cùng giảng viên tại Nga.

Trong kế hoạch học tập và sự nghiệp, Như Quỳnh nhấn mạnh tinh thần học tập suốt đời và lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Quỳnh tâm sự, cô muốn tranh thủ rèn luyện nhiều hơn, hoàn thiện bản thân, không chỉ học tốt mà còn biết sẻ chia, có ý thức cống hiến bởi nguyện vọng của Như Quỳnh là lấy kiến thức học được đóng góp cho xã hội trong tương lai. Cô cũng mong muốn tiếp tục theo đuổi chương trình tiến sĩ để nghiên cứu chuyên sâu hơn về lĩnh vực pháp luật.

Nữ sinh 2K2 tâm sự: “Mình tin rằng, việc học là một hành trình không có điểm dừng. Mỗi bậc học đều mang đến những góc nhìn mới và cơ hội để phát triển bản thân. Hành trình du học ở Nga chỉ là điểm khởi đầu. Hãy thành thật với chính mình, dám bước ra khỏi vùng an toàn và kiên định với những điều mình tin là phù hợp. Nếu đủ bền bỉ, một ngày nào đó, một cánh cửa ở chân trời mới sẽ mở ra. Và mình luôn mong muốn bản thân sẽ trở thành một người có ích cho xã hội và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng”.