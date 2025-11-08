5 năm ngoại tình mù quáng với người phụ nữ có chồng

Mới đây, một người đàn ông Malaysia tiết lộ câu chuyện tình kéo dài 5 năm giữa anh và một phụ nữ đã có chồng nhưng chưa ly hôn. Theo lời người phụ nữ, cô muốn ly hôn nhưng chồng cô kiên quyết không đồng ý.

Được biết, người đàn ông này làm việc ở Singapore, còn người phụ nữ sống tại Johor, Malaysia. Cả hai quen nhau và dần thân thiết trong thời gian phong tỏa vì dịch COVID-19 cách đây 5 năm. Ban đầu, họ chỉ tương tác vui vẻ trên Facebook, thường xuyên gắn thẻ nhau trong các bài viết. Tuy nhiên, khi chồng người phụ nữ bắt đầu để ý, cô đã yêu cầu anh giữ kín các tương tác của cả hai trên mạng xã hội.

Anh nhận ra mình chỉ là 'lốp dự phòng' trong mối quan hệ vụng trộm này.

Dù cô chưa chính thức ly hôn, hai người vẫn lao vào một mối quan hệ tình cảm trái pháp luật. Sau khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, anh trở về Malaysia và họ bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn ở ngoài đời.

Thời gian trôi qua, tính cách của cô ngày càng thay đổi. Cô trở nên ghen tuông và kiểm soát, bắt anh hủy theo dõi tất cả phụ nữ trên Instagram, thậm chí tức giận khi anh đi ăn với gia đình mà không báo trước.

Thế nhưng, khi anh yêu cầu cô cũng minh bạch như vậy, cô lại phớt lờ. Và có một điều chưa từng thay đổi, đó là tình trạng hôn nhân của cô.

“Không phải em không muốn ly hôn, mà là chồng em không dám đối mặt với chuyện đó thôi", cô nói với anh như vậy.

Dù anh nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ, cô luôn khóc lóc cầu xin và nói cần thêm thời gian để “giải quyết mọi chuyện”.

Trong suốt 5 năm yêu nhau lén lút, anh chưa từng được giới thiệu với gia đình cô. Dần dần, anh nhận ra mình chỉ là người thay thế, một 'lốp dự phòng'.

Một ngày, anh hỏi cô: “Em không sợ bị phát hiện à? Khi em vẫn chưa ly hôn mà lại đi ‘vui chơi’ bên ngoài thế này”.

Cô chỉ lạnh nhạt đáp: “Miễn là em thấy vui, thế là đủ”.

Câu trả lời ấy khiến anh cảm thấy trống rỗng và chán nản. Cuối cùng, anh chấm dứt mối quan hệ mà cả hai từng cố giữ bí mật suốt nhiều năm.

Trong lời tâm sự ẩn danh đăng trên Facebook, anh viết gửi đến người cũ ở Johor: “Tôi chỉ hy vọng em có thể ngồi xuống ăn một bữa tử tế, chứ đừng suốt ngày ăn những bữa ăn vụng ở khắp nơi nữa”.