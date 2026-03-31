4 năm trước khi nghỉ hưu: Làm ngay việc 'sống còn' này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

Các chuyên gia tài chính nhận định rằng, 4 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, rời xa công việc chính là "giai đoạn cửa sổ" quyết định mức độ hạnh phúc và ổn định tài chính của bạn trong 20-30 năm tới. Dưới đây là những hành động chiến lược giúp bạn tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu rủi ro khi bước vào chương mới của cuộc đời.

Ảnh minh họa

Những việc cần làm trước khi nghỉ hưu để có cuộc sống an toàn và thảnh thơi

1. Rà soát chi tiết chi tiêu

Hãy phân loại rõ "nhu cầu thiết yếu" và "mong muốn cá nhân". Biết chính xác số tiền cần thiết mỗi tháng giúp bạn xây dựng kế hoạch thu nhập hưu trí chính xác, tránh rơi vào tình trạng thiếu hụt sau này.

2. Tất toán nợ lãi suất cao

Nợ tín dụng hoặc các khoản vay lãi suất hai con số là "kẻ thù" của lương hưu. Hãy ưu tiên xóa nợ để giải phóng dòng tiền mặt trước khi thu nhập cố định bị thắt chặt.

3. Thiết lập quỹ dự phòng khẩn cấp

Đảm bảo có ít nhất 6-9 tháng sinh hoạt phí trong tài khoản tiết kiệm có tính thanh khoản cao. Đây là "lớp đệm" an toàn để bạn không phải bán tháo tài sản đầu tư khi thị trường biến động.

Tái cấu trúc danh mục đầu tư

Ở giai đoạn này, hãy chuyển dịch dần từ các tài sản rủi ro sang các kênh có biến động thấp nhưng tạo ra dòng tiền ổn định (trái phiếu, cổ tức), cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và bảo toàn vốn.

Lập kế hoạch có ý thức là chìa khóa cho một tuổi già an yên. Ảnh minh họa

Hoàn tất bảo trì, sửa chữa nhà cửa

Thay mái nhà, sửa đường ống nước hay tân trang phòng bếp... hãy thực hiện những việc này khi bạn vẫn còn thu nhập ổn định từ công việc để tránh áp lực tài chính lúc về già.

Lập kế hoạch chi phí y tế

Chi phí chăm sóc sức khỏe là khoản chi lớn nhất sau nghỉ hưu. Hãy kiểm tra lại các gói bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế và chuẩn bị cho các nhu cầu chăm sóc dài hạn.

Cắt giảm chi phí cố định

Xem xét việc thu hẹp không gian sống, hủy các dịch vụ đăng ký không cần thiết hoặc tối ưu hóa các gói bảo hiểm để tăng tính linh hoạt cho ngân sách hưu trí.

Ý kiến chuyên gia giúp lộ trình nghỉ hưu của bạn rõ ràng và an toàn hơn. Ảnh minh họa

Cập nhật kế hoạch thừa kế

Di chúc, ủy thác và người thụ hưởng cần được rà soát mỗi 3-5 năm để phù hợp với tình hình gia đình thực tế, tránh những tranh chấp pháp lý tốn kém về sau.

Thực hiện những chuyến du lịch lớn ngay bây giờ

Đừng đợi đến khi nghỉ hưu mới đi. Hiện tại bạn đang có cả sức khỏe lẫn thu nhập ổn định, việc hoàn thành sớm các mục tiêu trong "danh sách mơ ước" (bucket list) sẽ giảm bớt áp lực thể lực và tài chính sau này.

Tham vấn chuyên gia tài chính

Một cố vấn chuyên nghiệp sẽ giúp bạn thiết kế chiến lược rút tiền, thời điểm nhận lương hưu và tối ưu hóa thuế, giúp mọi quyết định trở nên sáng suốt hơn.

"Tập duyệt" cuộc sống nghỉ hưu trong 1 tuần

Hãy thử thiết kế và sống một tuần đúng nghĩa như khi đã nghỉ hưu: Từ việc giải trí, kết giao bạn bè đến việc tự tìm mục tiêu cho mỗi ngày. Đây là cách tốt nhất để kiểm tra độ sẵn sàng về cả tài chính lẫn tâm lý.

Hoàn thành những việc lớn khi còn đang đi làm giúp giảm áp lực tài chính sau này. Ảnh minh họa

Trước nghỉ hưu: Chuẩn bị càng sớm, tận hưởng càng sâu

Nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là sự bắt đầu của một chương mới tự do và rực rỡ hơn. 4 năm cuối cùng này chính là lúc để bạn chuẩn bị một "tấm vé thông hành" vững chắc nhất cho mình. Đừng để những lo toan tài chính làm mờ đi niềm vui của tuổi già.

Bạn đã thực hiện được bao nhiêu việc trong danh sách 11 điều trên?