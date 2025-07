Mẹ bé gái 13 tuổi mất liên lạc: 'Gặp lại con, vợ chồng tôi mừng phát khóc'

Tối 27/7, vợ chồng chị Dương đưa con trở về Hà Nội. Sáng 28/7, gia đình tiếp tục làm việc với Công an phường Tây Hồ để làm rõ vụ việc.

"Gặp lại con, vợ chồng tôi mừng đến phát khóc. Trước đó cứ nghĩ mất con rồi, không biết tìm ở đâu, lo cháu bị bán đi thì cũng chẳng biết phải lần theo nơi nào", chị Dương nói.

Bé Kiều Trang gặp lại bố sau ba ngày mất liên lạc. Ảnh: NVCC

Theo chị Dương, sức khỏe và tinh thần của Trang ổn định, đầu óc minh mẫn nhưng "chưa ý thức được sự nguy hiểm khi tự ý bỏ nhà đi". Bé cho biết lý do rời khỏi nhà là "không muốn đi học, muốn cuộc sống khác và vào Tây Ninh (Long An cũ) chơi với bạn trai".

Trong suốt ba ngày tìm con, chị nhận hàng trăm cuộc gọi, trong đó có người khuyên tìm theo phương pháp tâm linh, có người cho rằng chị quá lạnh lùng vì vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Nếu tôi hoảng loạn, nghe theo những lời đồn vô căn cứ hay chỉ biết ngồi khóc thì đã không tìm thấy con. Phải thật tỉnh táo, chủ động phối hợp với công an và quan sát từng chi tiết nhỏ nhất", chị nói.

Chị nhớ lại tối 23/7, Kiều Trang rời khỏi nhà khi gia đình đang sinh hoạt bình thường. Sau khi đăng thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội, gia đình nhận được tin báo có người nhìn thấy bé gái giống Trang ở bến xe Ngã Tư Ga (quốc lộ 1A, quận 12 cũ, TP HCM). Theo đó, người phụ nữ tại bến xe Ngã Tư Ga liên hệ với chị Dương, kể rằng khoảng 8h sáng 25/7, có bé gái nói giọng Bắc, đi một mình, xin vào nhà vệ sinh và nói muốn bắt xe xuống Tây Ninh "vì có người nhà đón ở đó". Do không mua được vé và cũng không chịu đi xe buýt, bé đã thuê xe ôm để đi. Tài xế xe ôm xác nhận khi đến điểm hẹn có một người đàn ông và một phụ nữ đứng đợi.

Từ manh mối này, sáng 26/7, vợ chồng chị Dương lập tức mua vé máy bay vào TP HCM. "Hình ảnh từ camera ghi lại rất mờ, vợ chồng tôi không thể nhìn rõ có đúng là con mình hay không nhưng tôi vẫn đi tìm dù chỉ còn một tia hy vọng", chị Dương nói.

Vào tới nơi, khi nghe người lái xe ôm mô tả cách nói chuyện, dáng vẻ và thái độ của cô bé, chị Dương tin chắc đó là con mình. Theo chỉ dẫn của người xe ôm, hai vợ chồng chị đến Tây Ninh và báo Công an xã Hậu Nghĩa. Lực lượng chức năng xác minh và tiếp cận được hai người từng đón cháu vào ngày 25/7. "Công an cho biết hai người này khai rằng không biết cháu là trẻ mất tích, chỉ đến khi đọc thông tin trên mạng mới hay sự việc. Sau đó họ đã thuê xe ôm cho cháu di chuyển về bến xe An Sương (TP HCM)", chị Dương nhớ lại.

Chiều 26/7, sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã lần theo manh mối và tìm thấy Kiều Trang tại TP HCM. Công an hiện vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chị Dương cho biết gia đình cùng lực lượng công an đã dành nhiều giờ trò chuyện, giúp Trang hiểu rằng: "Không nên tin người lạ, phải nhận thức được sự nguy hiểm khi bỏ nhà đi mà không ai biết".

Theo chị Dương, trước đây bé thường xuyên dùng điện thoại và từng bị bố mẹ thu máy để tránh sao nhãng việc học. "Có cấm thì con vẫn lén mượn điện thoại người khác để nhắn tin. Từ chuyện lần này, tôi càng hiểu rằng cấm đoán thôi là chưa đủ. Cha mẹ cần quan tâm sát sao, theo dõi dấu hiệu bất thường và trò chuyện nhiều hơn với con, nhất là khi con bước vào tuổi dậy thì, bắt đầu có nhu cầu thể hiện cái tôi nhưng lại thiếu kỹ năng đánh giá đúng sai", chị nói.

Hiện Kiều Trang đã vui vẻ trở lại nhưng bé chưa muốn quay lại trường học. Gia đình cho biết sẽ để con bình tĩnh vài ngày, sau đó xem xét thuyết phục trở lại trường, phối hợp với nhà trường hoặc tìm môi trường học tập phù hợp hơn nếu cần thiết.