Giải cứu thành công cô gái bị lừa bán qua 3 công ty ở Campuchia

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Thuận, sáng 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục làm việc với chị T.H. (SN 2005, tại huyện Thuận Bắc) là nạn nhân vừa được giải cứu về từ Campuchia.

Theo Cơ quan điều tra, vào 15h ngày 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Thuận Bắc về việc chị H. bị lừa sang Campuchia lao động vào tháng 6/2024. Theo gia đình trình báo, khoảng 5 giờ ngày 31/8, có một công ty ở Campuchia liên lạc về gia đình yêu cầu chuyển 93 triệu đồng để chuộc H. về Việt Nam và đánh đập chị H. gây sức ép.

Công an làm việc với chị H. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận đã sử dụng các biện pháp công tác để liên lạc với chị H., qua đó xác định vị trí nơi chị đang ở. Biết được chị H. bị bán qua các công ty khác và sau khi thu thập đủ thông tin về lộ trình di chuyển của xe ô tô chở chị, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát của Campuchia chặn xe ô tô giải cứu được chị H. vào lúc 11h30 ngày 1/9.

Tại cơ quan công an, chị H. cho biết, ban đầu chị tìm việc trên mạng xã hội và bị các đối tượng lừa đưa lên xe, chở đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), sau đó đưa qua Campuhchia rồi bán vào một công ty.

Tại đây, các đối tượng yêu cầu chị H. lên mạng xã hội lừa đảo những người trong nước bằng các chiêu trò huy động vốn theo chỉ dẫn của họ. Do làm việc không hiệu quả nên chị H. đã nhiều lần bị đánh và 3 lần bị bán qua các công ty khác nhau để làm cùng 1 việc là lừa đảo trên mạng xã hội theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo.

