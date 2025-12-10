15 gương mặt trẻ tỏa sáng trong đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2025

Tối ngày 9/12, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025. 15 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn qua các vòng thi gắt gao đã cùng nhau tranh tài với các phần thi: Phong cách thính phòng; Phong cách dân gian và Phong cách nhạc nhẹ.

Các thí sinh đến từ nhiều cơ sở đào tạo nghệ thuật, trường đại học, trung tâm âm nhạc và cộng đồng yêu ca hát trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành.

Đặc biệt năm nay, cuộc thi còn có sự tham gia của các thí sinh Quốc tế. Trong đêm chung kết, cô gái Nga Elena Yugay đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu lớn tại Việt Nam và có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Cuộc thi năm nay cũng được thiết kế lại với nhiều thử thách mang tính chuyên môn cao như: hát ngẫu hứng, tương tác cùng ban giám khảo, thử thách làm chủ sân khấu trong thời gian ngắn… giúp đánh giá toàn diện kỹ năng xử lý tình huống, sự linh hoạt và bản lĩnh biểu diễn của thí sinh.

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” trở thành “bệ phóng” uy tín, nơi ươm mầm cho những giọng ca trẻ, đầy triển vọng. Nhiều ca sĩ từng tham gia cuộc thi và đoạt giải, trở thành những nghệ sĩ thành công, xây dựng con đường âm nhạc nghiêm túc như: ca sĩ như Mai Hoa, Anh Thơ, Hồng Hạnh, Phương Anh, Minh Thu, Hồ Quỳnh Hương,...

Không chỉ là nơi phát hiện tài năng, “Tiếng hát Hà Nội” còn đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần định hình thẩm mỹ âm nhạc đại chúng. Cuộc thi khuyến khích đa dạng các dòng nhạc, từ Thính phòng, Dân gian đến Nhạc nhẹ hiện đại, đề cao giá trị nghệ thuật và sáng tạo. Qua đó, khán giả Thủ đô và rộng hơn là cả nước được thưởng thức những giọng hát có chuyên môn, tinh tế, góp phần nâng cao gu nghe - nhìn của công chúng và lan toả giá trị của âm nhạc Việt.

Trong bối cảnh Hà Nội không ngừng đổi mới, hướng đến một đô thị sáng tạo, năng động và hội nhập toàn cầu, “Tiếng hát Hà Nội 2025” đánh dấu bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên mở cửa chào đón thí sinh quốc tế hát bằng tiếng Việt. Điều này không chỉ khẳng định tinh thần mở rộng, đa dạng, mà còn góp phần xây dựng Hà Nội như một “điểm đến văn hóa” - nơi âm nhạc Việt hòa nhập với bạn bè quốc tế, lan toả các giá trị của Hà Nội ra với thế giới.

Đại diện Đài Hà Nôi chia sẻ, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội vừa tôn vinh nghệ thuật truyền thống, bản sắc vừa khuyến khích sáng tạo, hội nhập và phát triển nghệ thuật bền vững khi là nơi vun đắp cho những giọng ca trẻ, nhiệt huyết, chất lượng và đầy khát vọng.

Kết thúc cuộc thi, giải Quán quân tổng giá trị 600 triệu đồn thuộc về thí sinh Đào Lê Phương Chi (Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Nguyễn Phương Anh (Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) giành giải nhất phong cách Thính phòng.

Nguyễn Thuỵ Hải Anh (Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) giành giải nhất phong cách Nhạc nhẹ.

Phong cách Dân gian không có thí sinh đạt giải Nhất. Nguyễn Gia Linh (Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và Võ Thị Duyên (Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đồng giải Nhì.