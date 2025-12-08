Lọ Lem gây chú ý khi diện Việt phục giữa phố đi bộ Hà Nội

Chiều 7/12, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm trở nên rực rỡ và đầy chất thơ khi hàng trăm người mặc Việt phục tham dự chương trình “Bách hoa bộ hành”, với chủ đề chủ đề “Bách Hoa Hỷ Sự”. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Giữa dòng người tấp nập trên phố đi bộ, những tà áo cổ phục uyển chuyển, những gam màu truyền thống và các nghi lễ cưới hỏi xưa được tái hiện đã tạo nên một hành trình thị giác, cảm xúc tròn đầy cho người dân và du khách.

Nổi bật giữa dòng người diễu hành là sự xuất hiện duyên dáng của Lọ Lem (Mai Thảo Linh), con gái lớn của nghệ sĩ Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo.

Trong bộ Việt phục nhiều lớp màu sắc nhẹ nhàng, kết hợp cùng chiếc nón vành rộng, Lọ Lem thu hút sự chú ý ngay khi vừa xuất hiện.

Vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười hiền cùng phong thái dịu dàng khiến cô trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất tại sự kiện, Nhiều khán giả tranh thủ ghi lại khoảnh khắc của cô giữa phố đông.

Lọ Lem không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn nổi bật với sự chăm chỉ, độc lập. Cô được nhiều người yêu mếm vì sự hoạt ngôn, giỏi giang và tinh thần tự lập thông qua các công việc làm mẫu ảnh, đại sứ thương hiệu.

Sự xuất hiện của Hoa hậu H'Hen Niê cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Mặc dù mới sinh con không lâu nhưng nàng hậu vẫn tỏa sáng với vẻ rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Trong suốt 2 tiếng diễn ra chương trình, “Bách hoa bộ hành” mang đến cho người xem một trải nghiệm đậm chất văn hóa. Những bộ Việt phục được lựa chọn công phu, tái hiện nét đẹp của nhiều thời kỳ, từ triều Lý, Trần đến nhà Nguyễn.

Mỗi bộ trang phục như một “mảnh ký ức” kể lại câu chuyện văn hóa, xã hội của cha ông. Đặc biệt, phần tái hiện các hoạt cảnh cưới hỏi xưa được dàn dựng tinh tế, thu hút sự chú ý lớn từ khán giả.

Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực xung quanh Hồ Gươm đã đông kín người. Nhiều bạn trẻ, người dân và du khách nước ngoài háo hức chờ đón đoàn diễu hành. Ban tổ chức khuyến khích người tham dự diện cổ phục, tạo nên một bức tranh đa sắc với áo nhật bình, áo ngũ thân, khăn vấn…

Kết thúc phần diễu hành, các nghệ sĩ, người mẫu và đại biểu tiến về sân khấu chính để tham dự nghi lễ của ngày hội. Tại đây, “Bách Hoa Hỷ Sự” - điểm nhấn quan trọng nhất của chương trình được trình diễn, tái hiện trọn vẹn những nghi thức cưới hỏi Việt Nam từ cổ đến kim.

Tham dự sự kiện còn có sự xuất hiện của các em nhỏ trong những bộ Việt phục ấn tượng, tạo nên một không gian đầy màu sắc.