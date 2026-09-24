Phát hiện xác nạn nhân trên lưng có xăm hình con rồng

Nạn nhân có các đặc điểm sau: nam giới khoảng 25-35 tuổi, đã phân hủy nặng không còn nhận dạng được, tử thi mặc quần sọc màu trắng có 2 đường viền màu đỏ 2 bên ống quần và áo thun đen trắng dài tay...

Nạn nhân được phát hiện tại khu vực bờ kè sông Đồng Nai trước số 1A đường 2, khu phố Phước Thiện, phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh...

Trên lưng nạn nhân có xăm hình con rồng phủ kín.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Nếu phát hiện được nhân thân, lai lịch hoặc người nhà của nạn nhân trên, thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh theo địa chỉ: 09 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh (số điện thoại: 0962424265 gặp đồng chí Phan Hoàng Phú – Đội 3 – Văn phòng Cơ quan CSĐT) để liên hệ giải quyết.