Vụ án mạng chấn động ở Đồng Nai: Bất ngờ hoàn cảnh và lối sống của Lê Sỹ Tùng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra vụ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa) sử dụng súng sát hại, giết chết 3 người trong 1 gia đình tại xã Đak Nhau.

Lê Sỹ Tùng thời điểm bị bắt giữ

Đến nay, Tùng đã bị khởi tố về 4 tội danh "Giết người, "Cướp tài sản", "Huỷ hoại tài sản" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Ngoài ra, 3 người khác có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán súng với Tùng cũng bị khởi tố, bắt giam.

Theo kết luận điều tra, bản thân Tùng không có công ăn việc làm, không có thu nhập nhưng Tùng lại hưởng thụ lối sống xa hoa. Cụ thể, Tùng thường đăng lên Facebook cá nhân thể hiện việc đi du lịch, mua sắm mô tô phân khối lớn để đi phượt, mua súng và thường đi săn bắn (tham gia Hội súng săn), tham gia các trò chơi cảm giác mạnh và những loại game bạo lực ...

Tùng từng là sinh viên ngành công nghệ thông tin nhưng đã bỏ học giữa chừng. Từ năm học lớp 11, Tùng phạm tội "trộm cắp tài sản" bị xử án 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Về quá trình gây án, kết luận điều tra xác định, để có tiền tiêu xài, Tùng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Là người từng sở hữu súng săn và thường xuyên săn bắn nên Tùng xác định bản thân sẽ sử dụng súng để gây án.

Tùng đã bán xe mô tô lấy tiền đặt mua súng quân dụng cùng 750 viên đạn và các phụ kiện, bảo hộ đi kèm; mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, lưỡi câu, dây dù; các loại quần áo, dày dép.

Mục đích của Tùng là để thay đổi nhận dạng nhằm tránh sự phát hiện trong quá trình gây án và đánh lạc hướng truy xét của cơ quan chức năng sau khi gây án tẩu thoát.

Nhằm che giấu hành vi sau khi gây án, Lê Sỹ Tùng đã lên kế hoạch chuẩn bị rất bài bản để thực hiện hành vi phạm tội.

Tang vật liên quan vụ thảm án

Đầu tháng 8-2025, Tùng phát hiện Cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau có nhà ở khang trang, trong nhà có nhiều tài sản.

Sáng 2-10, Tùng lên xe khách từ TP HCM đi đến xã Bom Bo, rồi tiếp tục đón xe ôm đi xã Đak Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, Tùng xuống xe, đi bộ trong lô cao su tới tiếp cận cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Khi phát hiện gia đình nạn nhân tập trung ăn tối thì Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách vị trí các nạn nhân 35 m xả đạn liên tục làm chết 3 người, bắn nổ mắt camera rồi vào phòng cắt két sắt lấy tài sản của gia đình nạn nhân và tẩu thoát.

Sau 56 giờ gây án, Tùng đã bị công an bắt giữ.