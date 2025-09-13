Vụ thảm án cả gia đình ở Đắk Lắk: Diễn biến sức khỏe nạn nhân duy nhất sống sót

Sáng 13/9, ông Nguyễn Đăng Giáp – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) xác nhận, đang cấp cứu cho một bệnh nhân bị đâm, chém với nhiều vết thương ở ngực.

Bệnh nhân là Trần Tấn P. (12 tuổi, trú hẻm Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk). Cháu bé được đưa vào bệnh viện lúc 2h21 ngày 13/9, trong tình trạng đa chấn thương, da hồng nhạt, thở nhanh vã mồ hôi, tim nghe rõ mạch nhanh, phổi thông khí giảm khí dưới da vùng ngực, thành ngực.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nơi đang cấp cứu, điều trị nạn nhân P.

Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị vết thương hở ở ngực (thấu ngực), cánh tay, cẳng chân, vai, cổ tay bị thương. Sau đó, bệnh viện tiến hành hội chẩn chuyển mổ cấp cứu lúc 4h20’.

Bệnh nhân được Công an phường Thành Nhất đưa vào bệnh viện, khai bị người khác dùng dao đâm và chém vào người (không rõ thời gian) sau đó được đưa nhập viện.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện khẩn trương cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị thương ngực hai bên, tay chân do bị đâm. Hiện các bác sĩ đã mổ khâu vết thương phần mềm, dẫn lưu màng phổi. Sau mổ, bệnh nhân tạm ổn.

Đây là nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ thảm án tại Đắk Lắk xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng 13/9/2025.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 1 giờ sáng 13/9, đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk), đến nhà bạn gái Nguyễn Thị Kim H. (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Hiện trường vụ án

Khi đến nơi, đối tượng đã dùng dao bầu đâm nạn nhân, bà Trần Thị D. (mẹ H.), Bùi Hữu N. (em chị H.), Trần Tấn P. (SN 2013, con riêng của chị H.)

Ba người đã tử vong, còn người con riêng của H. là cháu P. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, vây bắt đối tượng.