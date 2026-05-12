Vụ sát hại bạn gái đang có thai: Ngủ qua đêm cạnh thi thể người yêu, sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì

Công an TP Cần Thơ vừa bắt giữ Hồ Bảo Khanh (sinh năm 2005, trú tại Châu Thành, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi ".

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 10/5, anh L.T.L chủ nhà trọ G.P thuộc khu vực Phú Thắng, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ phát hiện tại phòng trọ số 6 có mùi lạ nên gọi điện thoại cho Hồ Bảo Khanh là người thuê phòng yêu cầu Khanh về mở cửa để xử lý.

Tuy nhiên đến khoảng 1 giờ ngày 11/5, anh L.T.L không liên hệ được với Khanh nên đã nhờ những người thuê trọ xung quanh phá khóa để mở cửa kiểm tra.

Khi mở cửa phòng thì phát hiện 1 tử thi đang trong quá trình phân huỷ nặng. Sau khi phát hiện sự việc, anh L.T.L đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét đối tượng.

Nạn nhân được làm rõ là chị L.T.Q.T (sinh năm 2005, trú tại Châu Thành, TP Cần Thơ).

Qua điều tra, xác định Hồ Bảo Khanh là nghi phạm trực tiếp gây án. Đến ngày 11/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ được đối tượng này.

Hồ Bảo Khanh. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hồ Bảo Khanh bước đầu khai nhận, trong quá trình chung sống như vợ chồng với chị L.T.Q.T, giữa hai người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc và cuộc sống sinh hoạt.

Tối 1/5, cả hai xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau về việc chi tiêu tiền sinh hoạt hàng ngày và việc làm của Khanh.

Trong lúc cãi nhau chị L.T.Q.T đã có những lời nói xúc phạm đến Khanh và gia đình Khanh. Sau đó, cả hai đi ngủ như bình thường. Tuy nhiên, khi chị L.T.Q.T đang ngủ, Khanh nhớ lại chuyện mâu thuẫn vừa xảy ra nên tức giận. Khanh trở dậy ra tay sát hại nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị L.T.Q.T đang mang thai.

Sau khi gây án, đối tượng tiếp tục ở lại phòng trọ qua đêm. Đến 7 giờ sáng 2/5, Khanh ra khỏi phòng trọ, trốn tại TPHCM và quán bida thuộc xã Châu Thành (TP Cần Thơ).

Đến khoảng 21 giờ ngày 4/5, Khanh về lại phòng trọ và ngủ lại đến sáng thì đi chơi bida.

Khoảng 18 giờ ngày 6/5, Khanh đón xe từ quán bida về lại phòng trọ, trên đường có ghé mua dầu hỏa và xăng. Sau khi vào phòng, Khanh đã tưới dầu hỏa và xăng lên thi thể nạn nhân và vật dụng trong phòng rồi khóa cửa rời khỏi hiện trường.

Lần này, đối tượng tiếp tục quay lại quán bida để chơi và chạy xe chở khách như bình thường khi có người thuê.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/5, khi Khanh đang đợi đón chở khách tại KDC Hồng Loan thuộc phường Cái Răng, TP Cần Thơ thì bị lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.