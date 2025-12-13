Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Án mạng tại quán bida ở Ba Đồn: Khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can

Sự kiện: Tin pháp luật

Mâu thuẫn khi chơi bida tại một quán ở phường Ba Đồn (Quảng Trị) đã biến thành xô xát, khiến một thiếu niên 17 tuổi tử vong, công an đã khởi tố vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn An Bảo Chinh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn An Bảo Chinh

Ngày 13-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn An Bảo Chinh (SN 2007, trú phường Ba Đồn) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 25 ngày 7-12, tại quán Sky Billiard Club Cafe (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), giữa Nguyễn An Bảo Chinh và Phạm Anh Q. (SN 2008) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Trong lúc ẩu đả, Q. bị thương nặng, bất tỉnh tại chỗ, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào chiều 8-12. Chinh bị thương nhẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ba Đồn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra sau đó ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn An Bảo Chinh để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan chức năng, Chinh và Q. là bạn bè, thường xuyên chơi với nhau, mâu thuẫn được cho là phát sinh bất ngờ trong lúc cả hai đang chơi bida tại quán.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Quảng Trị: Tạm giữ hình sự đối tượng đánh nhau tại quán bi-a khiến bạn tử vong
Quảng Trị: Tạm giữ hình sự đối tượng đánh nhau tại quán bi-a khiến bạn tử vong

Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ Nguyễn An Bảo Chinh sau vụ xô xát tại quán bi-a ở phường Ba Đồn khiến người bạn cùng quê tử vong.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo HOÀNG PHÚC ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/12/2025 15:38 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN