Vụ phát hiện thi thể trong căn hộ cao cấp ở Hà Nội: Chưa ghi nhận dấu hiệu của án mạng
Công an TP Hà Nội đã xác định được danh tính nạn nhân liên quan đến sự việc phát hiện thi thể trong căn hộ chung cư tại phường Tây Mỗ vào ngày 30/7. Các bước điều tra, khám nghiệm hiện trường đang được triển khai theo quy định.
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Liên quan đến vụ phát hiện 1 thi thể tại căn hộ chung cư ở phường Tây Mỗ (Hà Nội), ngày 30/7 cơ quan chức năng xác nhận nạn nhân là Đỗ Anh T.
Theo SKĐS ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/07/2026 10:10 AM (GMT+7)