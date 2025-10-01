Vụ nổ súng ở Hà Tiên: Nhận định của Tòa khi đổi tội danh từ giết người sang che giấu tội phạm

Như PLO đưa tin, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 3 bị cáo trong vụ nổ súng ở Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (nay là phường Tô Châu, tỉnh An Giang).

Trong số 3 bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thành Thuận (tên gọi khác Thuận ốc, 25 tuổi) 3 năm 3 tháng 1 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam) về tội che giấu tội phạm và trả tự do ngay tại tòa.

VKS truy tố tội giết người

Theo nội dung vụ án, tối 18-6-2022, Trần Thanh Thuận (còn gọi là Thuận "đầu vàng", đã chết), Thuận ốc, Lê Thị Ánh Ngân (đang bị truy nã) cùng 2 bị cáo khác ngồi uống rượu.

Đến nửa đêm, nhóm Thuận xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Dương Ngọc Trác. Một thành viên trong nhóm dùng nón bảo hiểm đánh Trác, Thuận "đầu vàng" rút súng bắn chỉ thiên một phát để thị uy rồi bỏ đi. Sau đó, nhóm Trác đuổi theo đến trước nhà của Thuận "ốc" và tiếp tục chửi bới. Lo sợ bị tấn công, Thuận "ốc" đã gọi điện cho Thuận "đầu vàng" quay lại giải vây.

Khi đến nơi, Thuận "đầu vàng" rút súng bắn thẳng vào Ngô Nhựt Trường, khiến Trường bị thương ở vùng hàm và cổ; bắn Đỗ Đặng Bằng trúng đầu tử vong tại chỗ. Thuận "đầu vàng" sau khi gây án đã lấy xe máy của Trác đang để bỏ trốn.

Từ trái qua: Các bị cáo Trần Ngọc Thảo, Võ Minh Thành và Phan Thành Thuận tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Sau khi sự việc xảy ra, VKS đã truy tố bị cáo Thuận "ốc" tội giết người với vai trò đồng phạm với Thuận "đầu vàng". Tại tòa, kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Thuận "ốc" 12-14 năm tù về tội giết người.

VKS cho rằng Thuận "đầu vàng" đã trực tiếp dùng súng tước đoạt mạng sống của bị hại. Thuận đầu vàng cùng đồng phạm gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Thuận "ốc" cũng phải chịu trách nhiệm hình sự khi là người xúi giục, kích động, thúc đẩy người khác thực hiện hành vi phạm tội.

Bào chữa cho bị cáo Thuận "ốc", luật sư Nguyễn Thành Huân (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng thân chủ không có hành vi, dấu hiệu thể hiện ý thức tước đoạt mạng sống của người khác. Trước, trong và sau khi xảy ra sự việc, bị cáo Thuận ốc không chuẩn bị, tham gia, mang theo hung khí, không có lời nói, hành động thể hiện ý chí hướng tới tước đoạt mạng sống của bị hại.

Việc VKS truy tố bị cáo Thuận ốc giết người là thiếu cơ sở pháp lý, bởi không có căn cứ khách quan chứng minh bị cáo này gọi Thuận "đầu vàng" quay lại gây án. Căn cứ vào lời khai, tài liệu hồ sơ, trích xuất camera, nhóm của Trác đã đe doạ, cưỡng ép tinh thần khiến bị cáo Thuận "ốc" hoàn toàn bị động, không có khả năng tự chủ. Nếu có hành vi giả định, cũng không xuất phát từ ý chí chủ quan mà là phản ứng bị động nhằm tránh nguy hiểm.

Việc Thuận "đầu vàng" quay lại hiện trường là do ý chí cá nhân mà không có sự điều phối, yêu cầu của bị cáo Thuận "ốc". Bị cáo Thuận "ốc" đã khai không biết trước Thuận "đầu vàng" quay lại, mang theo súng và hoàn toàn không có khả năng kiểm soát hành vi của Thuận "đầu vàng", không bàn bạc, dẫn dắt tinh thần gây án.

Căn cứ Điều 13 BLTTHS nguyên tắc suy đoán vô tội, LS cho rằng chưa đủ cơ kết luận Thuận "ốc" đồng phạm với Thuận "đầu vàng" về tội giết người. LS đề nghị HĐXX xem xét hành vi của Thuận "ốc" dưới góc độ tội che giấu tội phạm.

Nhận định của HĐXX

Đối với bị cáo Thuận "ốc", qua xem xét lời khai các bị cáo, bị hại có mặt tại hiện trường, HĐXX xét thấy: sau khi tòa án 2 lần có quyết định trả hồ sơ, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, tại biên bản đối chất ngày 5-9-2023, Thuận "đầu vàng" có khai khi quay lại nhà Thuận "ốc" được Ngân khuyên đừng quay lại nhưng Thuận "đầu vàng" vẫn quay lại để giải vây.

Theo Điều 17 BLHS, đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm, HĐXX xét thấy giữa Thuận "ốc" và nhóm của Trác không có mâu thuẫn, trước đó không có lời nói, hành động gì dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hay ý chí của Thuận "ốc" là tước đoạt mạng sống bị hại như cáo trạng nêu.

Theo hồ sơ, Thuận "ốc" khai do sợ nhóm của Trác đánh nên đã gọi điện cho Thuận "đầu vàng", nhưng chưa kịp điện thoại thì Thuận "đầu vàng" đã gọi. Lúc đó, Thuận "ốc" đã thông báo cho Thuận "đầu vàng" biết mình bị nhóm Trác đuổi về tới nhà, kêu Thuận "đầu vàng" quay lại giải vây vì biết Thuận đầu vàng có súng... Tuy nhiên, tại tòa, Thuận "ốc" khai chỉ liên hệ Thuận "đầu vàng" do chịu áp lực bởi nhóm bị hại chứ không có mục đích gì. Việc Thuận "đầu vàng" đến và dùng súng bắn bị hại là ngoài ý chí của bị cáo.

Theo lời khai của Thuận "đầu vàng", khi quay lại nhà Thuận "ốc", nhóm bị hại tiến tới, thách thức "mày giỏi thì bắn tao đi" nên Thuận "đầu vàng" bộc phát thực hiện hành vi phạm tội. Trước và tại thời điểm Thuận "đầu vàng" bắn 2 bị hại, không chứng cứ nào chứng minh Thuận "ốc" xúi giục, thúc đẩy Thuận "đầu vàng" thực hiện hành vi phạm tội.

Cạnh đó, chứng cứ thể hiện trong hồ sơ vụ án, Thuận "đầu vàng" quay lại hiện trường thì Ngân có lời can ngăn, nhưng theo lời khai của Thuận "đầu vàng" nghĩ Thuận ốc gọi vậy là đang có chuyện nên muốn quay lại giải vây. Như vậy xuất phát ý chí cá nhân, chủ quan của Thuận "đầu vàng" đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng mà không bị Thuận "ốc" tác động hay xúi giục.

Theo Điều 10 BLHS cố ý phạm tội là người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra. Về nhận thức chủ quan, Thuận "ốc" không biết trước hậu quả xảy ra thế nào, không kiểm soát hành vi của Thuận "đầu vàng" và cũng không muốn hậu quả chết người xảy ra. Thuận "đầu vàng" có thể có hành động khác chứ không phải trong tình thế cấp thiết phải dùng súng tước đoạt mạng sống của bị hại. Khi Thuận "đầu vàng" có hành vi bộc phát dùng súng thì trong trường hợp này không có căn cứ cho rằng Thuận "ốc" biết được ý định, thống nhất ý chí với vai trò đồng phạm là người xúi giục kích động thúc đẩy Thuận "đầu vàng" thực hiện hành vi phạm tội.

Do đó, HĐXX nhận định VKS truy tố Thuận "ốc" đồng phạm tội giết người là chưa có cơ sở.

Đối với tội che giấu tội phạm, sau khi Thuận "đầu vàng" phạm tội đã cướp xe của nhóm bị hại để tẩu thoát. Khi bỏ chạy có nói với Thuận "ốc" rằng "từ giờ tao với mày không quen biết". Theo biên bản hỏi cung ngày 21-4-2023 và tại tòa, Thuận "ốc" thừa nhận chứng kiến Thuận "đầu vàng" gây án và liền sau đó đã lấy xe trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Thuận "ốc" liên lạc, nhắn tin thì Thuận "đầu vàng" yêu cầu xoá hết các thông tin, ứng dụng đã liên hệ.

HĐXX xét thấy, mối quan hệ giữa Thuận "đầu vàng" và Thuận ốc là anh em bạn bè biết nhau từ trước ngoài xã hội. Thuận "ốc" thừa nhận đã xoá hết thông tin liên lạc để che giấu hành động của Thuận "đầu vàng".

HĐXX căn cứ khoản 2 điều 298 BLTTHS về giới hạn của việc xét xử, HĐXX xét xử bị cáo Thuận "ốc" về tội che giấu tội phạm theo khoản 1 Điều 389 BLHS.