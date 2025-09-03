Gây án giết người từ chuyện làm cái nhưng chia dư một lá bài

Ngày 3-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Bảo Trung (39 tuổi, ngụ Long An cũ) về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều 16-5-2024, Trung đến quán ông Nguyễn Văn Đức ở ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cũ uống bia cùng nhóm bạn.

Bị cáo Trung bị tuyên phạt 8 năm tù về tội giết người. Ảnh: CTV

Sau đó, Trung cùng Nguyễn Văn Long, Hồ Đắc Tài và Lê Thành Duy tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền, mỗi ván từ 50.000 – 100.000 đồng.

Khoảng 15 giờ 20 phút, Trung làm cái nhưng chia dư một lá bài. Long yêu cầu Trung phải chịu thua, dẫn đến cự cãi. Long đứng lên đánh hai cái vào đầu Trung khiến Trung ngã xuống đất.

Ngay sau đó, Trung lấy cây kéo kim loại gần chỗ ngồi, đâm liên tiếp 5 nhát vào vùng hông sườn bên trái của Long.

Sau khi gây án, Trung đến công an xã giao nộp hung khí và khai nhận hành vi.

Kết luận giám định pháp y xác định Long bị gãy xương sườn, tổn thương lách, phổi và màng phổi, tỷ lệ thương tích 32%. Các vết thương nếu không được cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong.

Quá trình điều tra, Trung thành khẩn khai báo, gia đình đã bồi thường 35 triệu đồng cho bị hại; phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ.

Ngoài hành vi giết người, cơ quan điều tra còn làm rõ Trung cùng Long, Tài và Duy tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền. Công an tỉnh Tây Ninh đã đề nghị xử phạt hành chính nhóm này.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng bị cáo Trung đã dùng hung khí nguy hiểm, tấn công vào vùng trọng yếu cơ thể, phạm tội giết người trong trường hợp chưa đạt.

HĐXX đã tuyên phạt Trung 8 năm tù về tội giết người.