Tuyên án vụ “Thuận đầu vàng” nổ súng giết người gây hoang mang dư luận

Ngày 30-9, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án 3 bị cáo trong vụ nổ súng giết người tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang từng gây hoang mang dư luận.

Các bị cáo Phan Thành Thuận, Võ Minh Thành và Trần Ngọc Thảo trước tòa

Theo đó, bị cáo Phan Thành Thuận (SN 2000, ngụ phường Tô Châu) bị phạt 3 năm, 3 tháng, 1 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam) về tội "Che giấu tội phạm" và được trả tự do sau khi hội đồng xét xử tuyên án. Trước đó, tại phần luận tội, bị cáo này bị VKSND tỉnh An Giang đề nghị mức án từ 12 năm đến 14 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Võ Minh Thành (SN 1999, ngụ TP HCM) bị phạt 1 năm 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm", 1 năm 6 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Tổng hợp với bản án 5 năm tù về tội "Cướp tài sản". Trước đó, bị cáo Thành bị phạt tổng cộng 8 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Thảo (SN 2001; ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) bị phạt 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, vào tối 18-6-2022, nhóm của Trần Thanh Thuận (SN 1990, ngụ TP HCM) gồm Thuận, Phan Thành Thuận, Võ Minh Thành, Trần Ngọc Thảo và Lê Thị Ánh Ngân uống rượu tại một quán ốc ở phường Hà Tiên.

Đến nửa đêm, nhóm này ra về thì gặp nhóm Dương Ngọc Trác gồm: Trác, Đỗ Đặng B., Trương Thị Ngọc Mai, Lê Hoàng Ngọc Trinh và Ngô Nhựt T.

Khi đi ngang qua nhóm của Trần Thanh Thuận (tự "Thuận đầu vàng"), Trác chửi bới, khiêu khích khiến 2 bên nảy sinh mâu thuẫn. Thành dùng nón bảo hiểm lao vào đánh Trác và B., còn "Thuận đầu vàng" rút súng bắn chỉ thiên một phát để thị uy.

Sau đó, nhóm Trác đuổi theo đến trước nhà của Thành Thuận. Tại đây, dù B. xác nhận Thành Thuận không tham gia đánh nhau nhưng Trác tiếp tục chửi bới, yêu cầu gọi nhóm bạn của Thành Thuận quay lại.

Lo sợ bị tấn công, Thành Thuận đã gọi điện cho "Thuận đầu vàng" đến giải vây. Đến nơi, "Thuận đầu vàng" rút súng bắn thẳng vào T. khiến T. bị thương ở vùng hàm và cổ. Ngay sau đó, "Thuận đầu vàng" tiếp tục bắn B. tử vong tại chỗ.

Thấy chiếc xe máy của Trác đang để gần đó, "Thuận đầu vàng" liền chiếm đoạt để bỏ trốn. Sau đó, xe được đưa cho Thành đem bán với giá 10 triệu đồng.

"Thuận đầu vàng" bị truy tố về 3 tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" nhưng đã tự tử trong trại tạm giam.

Riêng Lê Thị Ánh Ngân (SN 1994, ngụ tỉnh Cà Mau) bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm", hiện đã bỏ trốn nên bị truy nã.