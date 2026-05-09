Hai thi thể trong căn nhà ở Khánh Hòa
Người dân phát hiện 2 thi thể nam nữ trong căn nhà gần Bưu cục Xuân Tự ở mặt tiền quốc lộ 1, xã Vạn Hưng.
Ngày 9/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan, điều tra nguyên nhân sự việc.
Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường tại căn nhà ở xã Vạn Hưng. Ảnh: Minh Khuê
Nhân chứng sống phía trước căn nhà cho biết phát hiện sự việc lúc 8h nên trình báo cơ quan chức năng. Trước thời điểm công an đến, căn nhà đóng cửa, không có dấu hiệu bất thường.
Theo một số hàng xóm, chủ nhà là người phụ nữ có nhiều quan hệ xã hội. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố danh tính hai nạn nhân.
Theo Bùi Toàn
