Tình tiết bất ngờ trong vụ chồng sát hại vợ và người thân rồi tự sát

Theo người dân địa phương, chị V.T.N.A. là con gái út của gia đình. Khi đang học lớp 9, N.A. quen và cưới Dương Văn Khánh. Vợ chồng Khánh có một con trai (6 tuổi). Hàng ngày, Khánh làm công nhân ở xưởng gỗ cách nhà khoảng 20km, còn vợ làm phụ bếp cho một trường học tư thục gần nhà.

Thời gian gần đây, vợ chồng Khánh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly thân và quyết định ra tòa làm thủ tục ly hôn. Ít ngày trước khi xảy ra án mạng, chị N.A. dọn về nhà mẹ đẻ sinh sống. Thời điểm này, hai vợ chồng nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc tổ chức hòa giải ly hôn vào sáng 30/12/2025. Tuy nhiên, buổi làm việc chưa kịp diễn ra thì Khánh đã ra tay sát hại vợ.

Vụ án mạng gây rúng động vùng quê.

"Đúng ngày ra tòa để hòa giải thì xảy ra sự việc. Hoàn cảnh gia đình hai bên đều khó khăn. Khánh sống ở địa phương vốn không có điều tiếng xấu, nay xảy ra vụ việc đau lòng khiến chúng tôi rất bất ngờ", ông Lê Đình Việt, Tổ trưởng Tổ dân phố Thanh Cao cho biết.

Sáng 5/1, ông Lê Ngọc Biển, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh – Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, tình hình sức khỏe của bệnh nhân Đ.T.N. (chị dâu của V.T.N.A.) – nạn nhân trong vụ án mạng xảy ra tại phường Ngọc Sơn – hiện đã qua cơn nguy kịch và đang tiến triển tốt.

Thời điểm nhập viện vào sáng 30/12, bệnh nhân trong tình trạng hoảng loạn, mất máu nhiều. Qua quá trình cấp cứu, các bác sĩ xác định bệnh nhân có một vết chém sâu ở đỉnh đầu, dài khoảng 8cm, rộng 3cm, gây tổn thương nội sọ và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, song tinh thần vẫn chưa ổn định do chịu cú sốc quá lớn.

Hiện trường vụ án.

Ông Lê Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn cho biết, vụ việc người chồng cầm dao chém nhiều người bên nhà vợ là sự việc đặc biệt đau lòng, chưa từng xảy ra tại địa phương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền phường cùng cán bộ các thôn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời trấn an dư luận nhân dân.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, theo Cổng thông tin Công an tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng ngày 20/12/2025, giữa chị V.T.N.A. (SN 2004) và chồng là Dương Văn Khánh (SN 1993) cùng trú tại Tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn (Thanh Hóa) phát sinh mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân. Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn nên Khánh đã có những lời nói đe dọa đối với gia đình bên vợ.

Chị Đ.T.N. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt.

Ngày 27/12, chị V.T.N.A. bỏ về nhà mẹ đẻ tại Tổ dân phố Hồng Phong 1, phường Ngọc Sơn để sinh sống. Tức giận vì bị vợ bỏ, sáng 30/12, Dương Văn Khánh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B4-858.68, mang theo dao đến nhà mẹ vợ và chém vợ tử vong.

Sau khi gây án, Khánh tiếp tục đến nhà chị Đ.T.N. (SN 2001), trú tại Tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn, là chị dâu của chị V.T.N.A. Thời điểm này, chị Đ.T.N. cùng con trai là cháu Đ.X.M. (SN 2023) đang ngủ trong phòng thì bất ngờ bị Khánh dùng dao chém, gây thương tích nặng cho hai mẹ con.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh, tuy nhiên vết thương quá nặng nên cháu Đ.X.M. đã tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng Dương Văn Khánh điều khiển xe mô tô đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực, địa chỉ tại phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa nhảy tầng tự tử.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.