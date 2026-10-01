Phát hiện thi thể người đàn ông cháy sém bên xe máy trơ khung ở bờ biển

Ngày 1/10, Công an xã Tân Thành phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong, được phát hiện tại khu vực biển thôn Kê Gà.

Chiếc xe máy cháy trơ khung bên cạnh thi thể người đàn ông. Ảnh: N.X

Trước đó, người dân đi qua khu vực bờ biển thôn Kê Gà, xã Tân Thành, phát hiện thi thể người đàn ông trong tình trạng cháy sém toàn thân. Bên cạnh nạn nhân có một xe máy nằm trên đất, đã cháy trơ khung, chỉ còn động cơ và bánh sau.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Thành nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 35 tuổi, cao chừng 1,6m.

Công an đang xác minh danh tính của nạn nhân, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.