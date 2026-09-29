Nam thanh niên ở Hưng Yên tiếp cận và xâm hại tình dục 2 học sinh

Ngày 29/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 nam thanh niên do có hành vi xâm hại trẻ em.

Người này được xác định là Vũ Thành Trung, sinh năm 2001, trú tại tỉnh Hưng Yên. Vũ Thành Trung bị khởi tố tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Vũ Thành Trung đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, kiểm soát tại trường học để tiếp cận và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với 2 học sinh.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo nguy cơ xâm hại tình dục trẻ em trong môi trường học đường.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, trường học là môi trường giáo dục, học tập và sinh hoạt của trẻ em, do đó việc bảo đảm an toàn cho học sinh luôn cần được các cơ sở giáo dục, gia đình và toàn xã hội quan tâm.

Thực tế cho thấy, nếu công tác quản lý, kiểm soát người ra vào và bảo đảm an ninh tại một số khu vực trong trường học còn sơ hở, đối tượng xấu có thể lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Đối tượng Vũ Thành Trung bị cáo buộc tiếp cận và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với 2 học sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh: CA Hưng Yên

Qua vụ việc do đối tượng Vũ Thành Trung gây ra cho thấy, các đối tượng có thể lợi dụng những khu vực ít người qua lại, khuất tầm quan sát hoặc những thời điểm công tác kiểm soát người ra vào chưa chặt chẽ để tiếp cận trẻ em. Đây là vấn đề cần được các cơ sở giáo dục, gia đình và các lực lượng chức năng quan tâm, chủ động phòng ngừa.

Để tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa các hành vi xâm hại tình dục trong môi trường học đường, các cơ sở giáo dục cần rà soát, chấn chỉnh công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học; kiểm soát chặt chẽ người ra vào, nhất là người không có nhiệm vụ; duy trì việc kiểm tra, giám sát tại các khu vực, vị trí ít người qua lại, khu vực nhà vệ sinh, hành lang, lối đi và những nơi khuất tầm quan sát. Đồng thời, chủ động rà soát hệ thống camera, bảo đảm hoạt động ổn định tại các vị trí cần thiết, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Nhà trường cần tăng cường giáo dục, hướng dẫn học sinh các kỹ năng phòng tránh nguy cơ bị xâm hại; giúp các em nhận biết những hành vi, lời nói, yêu cầu không phù hợp của người khác và biết cách từ chối, tránh xa, kêu cứu, tìm kiếm sự hỗ trợ của thầy cô, cha mẹ hoặc người lớn đáng tin cậy khi cảm thấy không an toàn.

Đối với học sinh nhỏ tuổi, nhà trường cần có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp trong quá trình học tập, sinh hoạt và sử dụng các khu vực chung.

Đối với các bậc phụ huynh, cần chủ động trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng cơ bản về bảo vệ cơ thể, giới hạn tiếp xúc an toàn và cách xử lý khi có người có hành vi khiến trẻ cảm thấy sợ hãi, khó chịu hoặc không an toàn. Cha mẹ cần thường xuyên quan tâm, trò chuyện, tạo môi trường để trẻ cởi mở chia sẻ những vấn đề xảy ra trong học tập, sinh hoạt và các mối quan hệ; đồng thời hướng dẫn trẻ không giữ bí mật khi có người yêu cầu hoặc đe dọa liên quan đến những hành vi không phù hợp.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ em có dấu hiệu bị xâm hại, gia đình và nhà trường cần bình tĩnh bảo vệ trẻ, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật; không tự ý phát tán hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em trên mạng xã hội, tránh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.