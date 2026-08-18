Trượt sát hạch lái xe, nữ học viên lên mạng bịa chuyện ‘có tiêu cực’

Ngày 17/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.N.A (SN 2001, trú xã Hưng Nguyên) do cung cấp thông tin sai sự thật về hoạt động sát hạch lái xe.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tài khoản mạng xã hội của chị A. đăng tải clip liên quan đến kỳ sát hạch lái xe.

Khoảng 20h ngày 31/7, nữ học viên đăng video ghi lại cảnh mình bước xuống xe sau khi hoàn thành phần thi thực hành lái xe trong hình. Dưới video, chị A. nhiều lần trả lời bình luận với nội dung đề cập việc đưa tiền, nhờ giáo viên “đút lót”, “bao đậu” để vượt qua phần thi đường trường. Chủ tài khoản còn khẳng định “không đưa tiền sẽ bị đánh trượt”.

Chị N.A làm việc với cơ quan Công an.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định chị A. đã đăng 63 nội dung trả lời bình luận có thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan chức năng, chị này thừa nhận những nội dung trên chỉ là thông tin “hóng” trên mạng xã hội, bản thân không chứng kiến hoặc trải qua việc đưa, nhận tiền hay can thiệp vào kết quả sát hạch.

Thực tế, trong buổi sát hạch trước đó, chị A. đạt phần thi lý thuyết và thực hành lái xe trong hình nhưng không đạt phần thực hành lái xe trên đường.

Công an xác định hành vi đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật, xuyên tạc về hoạt động sát hạch lái xe đã ảnh hưởng đến uy tín của hội đồng sát hạch thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An và đội ngũ giáo viên dạy lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông đã chuyển hồ sơ vụ việc đến PA05 để xử lý theo thẩm quyền. Việc đăng 63 bình luận có nội dung vi phạm được xác định là tình tiết tăng nặng.

Với hành vi trên, chị N.T.N.A bị xử phạt 13,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm. Nữ học viên cũng nhận thức hành vi của mình là sai và cam kết không tái phạm.