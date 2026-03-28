Bắt đối tượng truy nã tại vùng núi giáp ranh biên giới Việt - Trung

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 20/3/2026, Công an phường Đống Đa đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phạm Quang Anh (sinh năm 1998; trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) khi đang lẩn trốn tại khu vực vùng núi giáp ranh biên giới Việt - Trung thuộc tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Phạm Quang Anh và quyết định truy nã

Trước đó, ngày 30/10/2025, Phạm Quang Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa bàn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian theo dõi, nắm bắt di biến động, lực lượng công an đã xác định được vị trí và tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Ở một diễn biến khác, trước đó vào ngày 12/3/2026, Công an phường Đống Đa cũng đã vận động thành công đối tượng truy nã Vàng Anh Chúc (sinh năm 2008; trú tại xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) ra đầu thú.

Đối tượng truy nã Vàng Anh Chúc

Vàng Anh Chúc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” theo quyết định truy nã ban hành ngày 10/2/2026.

Hiện, Công an phường Đống Đa đã hoàn tất thủ tục, bàn giao các đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.