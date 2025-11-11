Truy bắt đối tượng đâm chủ tiệm cầm đồ, cướp xe bỏ trốn

Công an phường Phước Hội đã đến hiện trường, xác định nạn nhân là anh Đ.V.S. (tạm trú Khu phố 4, phường Phước Hội, chủ tiệm cầm đồ), trên người có vết đâm vào cổ, đầu, lưng ra máu rất nhiều.

Theo thông tin ban đầu, tối 9/11 anh S. điều khiển xe máy chở theo một người đàn ông khác đến khu vực đường bê tông nghĩa trang Tân Lý, phường La Gi. Trên đường đi, hai người to tiếng với nhau. Người đàn ông ngồi phía sau đã đâm anh S. làm anh ngã xuống đường. Hung thủ cướp xe máy tẩu thoát.

Hiện trường vụ việc

Anh S. cố gắng chạy được 10 mét để đến gần nhà dân kêu cứu, được những người xung quanh phát hiện gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực La Gi cấp cứu.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy tìm hung thủ gây án và cướp tài sản.