Truy bắt đối tượng đâm chủ tiệm cầm đồ, cướp xe bỏ trốn
Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 9/11, người dân khu vực nghĩa trang Tân Lý, phường La Gi, Lâm Đồng nghe tiếng kêu cứu liền chạy ra thì phát hiện một người đàn ông nằm trên đường bê-tông đã bất tỉnh.
Công an phường Phước Hội đã đến hiện trường, xác định nạn nhân là anh Đ.V.S. (tạm trú Khu phố 4, phường Phước Hội, chủ tiệm cầm đồ), trên người có vết đâm vào cổ, đầu, lưng ra máu rất nhiều.
Theo thông tin ban đầu, tối 9/11 anh S. điều khiển xe máy chở theo một người đàn ông khác đến khu vực đường bê tông nghĩa trang Tân Lý, phường La Gi. Trên đường đi, hai người to tiếng với nhau. Người đàn ông ngồi phía sau đã đâm anh S. làm anh ngã xuống đường. Hung thủ cướp xe máy tẩu thoát.
Hiện trường vụ việc
Anh S. cố gắng chạy được 10 mét để đến gần nhà dân kêu cứu, được những người xung quanh phát hiện gọi xe cứu thương đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực La Gi cấp cứu.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy tìm hung thủ gây án và cướp tài sản.
Chiều 29/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Vương Hoàng Nhân (SN 1998, ngụ phường Sài Gòn, TP Hồ Chí...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/11/2025 08:18 AM (GMT+7)