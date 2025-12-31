Bắt giữ đối tượng truy nã tội 'Giết người' đặc biệt nguy hiểm
Công an xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Quốc Hoàng, bị truy nã về tội “Giết người”.
Bùi Quốc Hoàng sinh ngày 16/8/1981, thường trú tại xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, bị truy nã theo Quyết định số 11754 ngày 26/11/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đăk Lăk về tội "Giết người".
Đối tượng truy nã Bùi Quốc Hoàng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai
Quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai đã chủ động nắm tình hình, rà soát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan và phát hiện, bắt giữ đối tượng an toàn, đúng quy định pháp luật.
Ngay sau khi bắt giữ, Công an xã Long Hà đã lập hồ sơ ban đầu và bàn giao đối tượng cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an xã Long Hà. Đồng thời là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các đối tượng đang lẩn trốn, dù ở đâu cũng sẽ bị phát hiện, bắt giữ và xử lý trước pháp luật.
