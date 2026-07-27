Nguyên nhân Chiến 'sa cơ' sát hại người phụ nữ trước cửa khách sạn
Liên quan đến vụ án nghiêm trọng xảy ra vào đêm 22/7 trước một khách sạn ở Hải Phòng, cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân khiến nghi phạm sát hại người phụ nữ xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông tình ái.
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Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Văn Chiến (SN 1985) khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng đã sát hại chị T.TA trước cổng một khách sạn ở...
Theo SKĐS ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/07/2026 08:13 AM (GMT+7)