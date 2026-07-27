Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Nguyên nhân Chiến 'sa cơ' sát hại người phụ nữ trước cửa khách sạn

Sự kiện: Tin pháp luật

Liên quan đến vụ án nghiêm trọng xảy ra vào đêm 22/7 trước một khách sạn ở Hải Phòng, cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân khiến nghi phạm sát hại người phụ nữ xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông tình ái.

Mời độc giả xem video:

Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cổng khách sạn
Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ trước cổng khách sạn

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Văn Chiến (SN 1985) khai nhận, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng đã sát hại chị T.TA trước cổng một khách sạn ở...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo SKĐS ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/07/2026 08:13 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN