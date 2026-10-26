Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng từ trò chơi có thưởng PinJoy

Từ “thú vui” mang tên PinJoy

Manh mối về đường dây tội phạm tinh vi này bắt nguồn từ thông tin tố giác của người dân đến cơ quan chức năng về trò chơi có thưởng mang tên “PinJoy”; có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Từ những dữ liệu ban đầu tưởng chừng rời rạc, các trinh sát Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã âm thầm vào cuộc, xác minh các dòng tiền.

Công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng thực hiện hành vi phạm tội.

“Trong các vụ đánh bạc online trước đây, dòng tiền thường đi qua các tài khoản ngân hàng rồi được rút tiền mặt hoặc chuyển lòng vòng để che giấu. Nhưng trường hợp này khác hẳn. Tiền không dừng lại trong hệ thống ngân hàng mà… biến mất rất nhanh sau mỗi vòng giao dịch”, điều tra viên tham gia chuyên án nhớ lại.

Quá trình dựng sơ đồ giao dịch, lực lượng Công an TP Hải Phòng nhận thấy hàng nghìn tài khoản ngân hàng liên tục phát sinh giao dịch với tần suất bất thường. Tiền từ các con bạc được chuyển vào các tài khoản trung gian, sau đó tiếp tục luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Có những tài khoản chỉ tồn tại vài giờ đồng hồ rồi ngừng hoạt động. Có tài khoản nhận hàng trăm triệu đồng rồi lập tức chuyển đi. Các đối tượng cố tình tạo ra “mê cung” tài chính khiến việc truy vết hết sức khó khăn.

Cùng với việc xác minh, truy vết các dòng tiền, Ban Chuyên án thuộc Công an TP Hải Phòng tập trung điều tra những địa chỉ liên quan đến vỏ bọc “PinJoy”. Đó là một địa chỉ liên tục xuất hiện trong hồ sơ, một khu đô thị cao cấp trên địa bàn giáp ranh TP Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Ở đó, nhiều căn hộ cao cấp được thuê dài hạn nhưng cư dân lại có biểu hiện khác thường. Họ ít giao tiếp với bên ngoài, thường xuyên nhận các thùng hàng điện tử và hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Nguồn tin trinh sát sau đó cho thấy nhận định của Ban chuyên án về “tổng hành dinh” của đường dây tội phạm này là hoàn toàn chính xác. Bên trong những căn hộ cao cấp là hàng trăm điện thoại thông minh Android được sắp xếp thành từng dãy. Rất đông thanh niên làm việc 3 ca liên tục 24/24 giờ. Mỗi người quản lý từ 5 đến 10 điện thoại cùng số lượng tương ứng các tài khoản ngân hàng đã được chuẩn bị sẵn. Tất cả vận hành như một dây chuyền công nghiệp.

Đáng chú ý, khi dòng tiền từ người chơi đổ về, nhóm nhân viên lập tức chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Mỗi khi số tiền tích lũy đạt khoảng 100-200 triệu đồng, một lệnh chuyển tiếp lại được thực hiện. “Các đối tượng không mang tiền mặt. Tất cả chỉ là những cú chạm trên màn hình điện thoại, nhưng mỗi ngày có thể dịch chuyển cả tỷ đồng”, thành viên Ban chuyên án kể.

Bóc gỡ từng “mắt xích”

Dù đã cơ bản định hình được hệ thống trung chuyển tiền, xong Ban chuyên án vẫn đứng trước câu hỏi: Vậy dòng tiền cuối cùng đi đâu? Nhân vật nào vận hành dòng chảy này? Câu trả lời cuối cùng đã tìm ra, bằng cái tên Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú ở Hà Nội). Tài liệu trinh sát nắm được, Hiếu có kiến thức công nghệ thông tin, được giao nhiệm vụ - vai trò tiếp nhận dòng tiền Việt Nam đồng cuối cùng trước khi chuyển đổi thành USDT, rồi chuyển cho các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Các đối tượng điều hành đường dây rửa tiền.

USDT là một loại đồng tiền kỹ thuật số, được neo giá theo đồng USD và được giao dịch rộng rãi trên các nền tảng tiền điện tử quốc tế. Khác với giao dịch ngân hàng truyền thống, việc chuyển USDT diễn ra gần như tức thời, xuyên biên giới và không cần thông qua hệ thống thanh toán quốc tế. Chính những đặc tính này khiến USDT trở thành công cụ lý tưởng để các đối tượng phạm tội che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Trở lại với cái tên Lê Trung Hiếu; sau khi tiền đánh bạc được gom lại, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram. Số tiền Việt Nam đồng được sử dụng để mua lượng lớn USDT rồi chuyển vào các ví điện tử do đối tượng cầm đầu quản lý. Khi đó, dòng tiền phạm pháp đã được “số hóa” và nhanh chóng biến mất khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Khó khăn lớn nhất đối với các điều tra viên không nằm ở việc phát hiện giao dịch ngân hàng mà là truy tìm chủ sở hữu thực sự của các ví điện tử. Điều tra viên tham gia Ban chuyên án cho biết, các đối tượng thường xuyên thay đổi ví, sử dụng nhiều lớp trung gian, chia nhỏ giao dịch và hoạt động trên các nền tảng nhắn tin mã hóa như Telegram. Có những ví chỉ tồn tại vài ngày rồi bị hủy. Ngay sau đó xuất hiện ví mới. Nếu chậm một bước, dấu vết sẽ biến mất.

Từ những giao dịch nhỏ ban đầu, các điều tra viên dần dựng lên mạng lưới các đầu nậu USDT hoạt động trên thị trường “chợ đen” (OTC). Nổi lên trong số này là Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú Hà Nội); Châu Đức Lâm (SN 1989, trú Đà Nẵng). Kết quả điều tra xác định, Vân là một trong những đầu mối giao dịch USDT lớn nhất trên thị trường tự do. Mỗi ngày, đối tượng sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử để thực hiện các giao dịch từ 7 đến 10 triệu USDT, tương đương khoảng 180 đến 260 tỷ đồng. Định kỳ vài ngày, các ví điện tử lại bị xóa bỏ và thay thế bằng ví mới nhằm cắt đứt dấu vết truy vết.

Đáng chú ý, hệ thống này vận hành như một doanh nghiệp thực thụ. Có bộ phận báo giá; bộ phận điều phối giao dịch; bộ phận quản lý khách hàng. Thậm chí còn có cả tài liệu “Hỏi - Đáp” hướng dẫn thành viên cách đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra hoặc triệu tập.

Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, ngày 20-5-2026, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ CATP Hải Phòng phối hợp các đơn vị chức năng đồng loạt triển khai các mũi công tác khám xét nhiều căn hộ tại khu đô thị cao cấp giáp ranh Hưng Yên - Hà Nội. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 200 chiếc điện thoại thông minh cùng khối lượng lớn dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động trung chuyển tiền và giao dịch tiền số.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 6-2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện lượng giao dịch lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT đã khởi tố 28 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Rửa tiền”, đồng thời phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với số tiền hơn 3.000 tỷ đồng.

Chặn đứng dòng tiền để làm tê liệt hệ thống

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời rà soát, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền hoặc tiếp tay cho hoạt động phạm tội đều sẽ bị điều tra, xử lý triệt để, không có vùng cấm.

Nhìn lại chuyên án, Thượng tá Nguyễn Tuấn Giang, Phó Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cho rằng, giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở số đối tượng bị bắt giữ hay số tiền bị phong tỏa. Điều quan trọng nhất là Ban chuyên án đã đánh trúng vào dòng tiền. Tội phạm công nghệ cao, đánh bạc xuyên quốc gia hay lừa đảo trên không gian mạng đều tồn tại nhờ nguồn tài chính. Khi dòng tiền bị chặn đứng, toàn bộ hệ thống sẽ bị tê liệt.

Trong bối cảnh các loại tài sản số, tiền điện tử ngày càng được tội phạm lợi dụng để che giấu nguồn gốc tài sản phạm pháp, cuộc chiến của lực lượng Công an cũng đang chuyển dịch từ việc truy bắt đối tượng sang truy vết dòng tiền. Trong chuyên án đặc biệt này, những đồng USDT tưởng như vô hình trên không gian mạng cuối cùng vẫn để lộ dấu vết, giúp các điều tra viên lần ra cả một hệ thống rửa tiền xuyên quốc gia được ngụy trang tinh vi.

Cơ quan điều tra khuyến cáo: “Hiện nay, các đối tượng phạm tội trên không gian mạng thường đăng tải thông tin tuyển dụng với nội dung hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, “làm việc online tại nhà”, “quản lý tài khoản ngân hàng”, “xử lý giao dịch tài chính”... để lôi kéo thanh niên tham gia vào các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo và rửa tiền.

Không có việc ngồi một chỗ, không cần trình độ mà vẫn được trả lương cao. Đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn đó thường là các hoạt động vi phạm pháp luật. Khi tham gia hoặc tiếp tay cho các đường dây này, người dân có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm hoặc các tội danh liên quan.