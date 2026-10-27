Công an vào cuộc vụ 'chồng cũ vào viện bắt con hơn 2 năm không trả'

Chiều 26/10, tại họp báo thường kỳ, đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang thụ lý vụ việc. Kết quả sẽ được thông tin sau.

Hồ sơ được Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp chuyển sang sau nhiều lần tổ chức thi hành bản án nhưng không giao được bé gái cho mẹ.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, thông tin vụ việc tại họp báo chiều 26/10. Ảnh: Hoàng Nam

Theo hồ sơ, chị Đồng Thị Ngân, 31 tuổi, quê TP HCM, kết hôn với anh Ngô Sanh Huy, 35 tuổi, quê Đồng Tháp, khoảng 8 năm trước và có hai con chung.

Năm 2023, hai người ly hôn do mâu thuẫn. Tòa giao con trai 2 tuổi và con gái 3 tuổi cho chị Ngân trực tiếp nuôi dưỡng, anh Huy không phải cấp dưỡng.

Sau ly hôn, chị Ngân đưa hai con về TP HCM sống cùng cha mẹ ruột, cho con gái học mầm non và vẫn tạo điều kiện để gia đình chồng cũ thăm nom, đưa các bé đi chơi.

Đưa con khỏi bệnh viện rồi không giao lại

Ngày 6/2/2024, bé gái bị viêm phổi, được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng TP HCM điều trị. Anh Huy đến hỗ trợ chăm sóc.

Một tuần sau, khi chị Ngân về nhà lấy thêm đồ, anh Huy tự ý đưa con rời bệnh viện dù chưa có chỉ định xuất viện của bác sĩ rồi đưa về nhà mình. Chị Ngân nhiều lần yêu cầu trả con nhưng không được nên khởi kiện.

Ngày 29/7/2025, TAND khu vực 5 tỉnh Đồng Tháp xét xử vụ yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở quyền nuôi con và giao trả con chung. Anh Huy thừa nhận tự ý đưa con đi vì cho rằng vợ cũ nuôi con không tốt, đồng thời nói vẫn cho mẹ đến thăm bé.

HĐXX xác định việc đưa trẻ rời bệnh viện khi chưa có chỉ định xuất viện ảnh hưởng đến sức khỏe của bé; bản án ly hôn đã giao con cho chị Ngân trực tiếp nuôi nên việc anh Huy giữ con là hành vi cản trở quyền này.

Tòa buộc anh Huy chấm dứt việc cản trở và giao con cho mẹ. Anh Huy kháng cáo toàn bộ bản án. Tại phiên phúc thẩm ngày 18/11/2025, anh đồng ý giao con nhưng xin giữ bé thêm 6 tháng vì đang học giữa kỳ lớp lá.

TAND tỉnh Đồng Tháp cho rằng việc thay đổi môi trường sống không ảnh hưởng kết quả học tập của trẻ mầm non, bác đề nghị gia hạn và toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Nhiều lần thi hành án vẫn không giao được bé

Ngày 9/12/2025, Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp ra quyết định thi hành bản án. Tuy nhiên, ngày 23/12, anh Huy không giao con, xin giữ bé đến hết học kỳ.

Ngày 13/1, chấp hành viên cùng chính quyền địa phương đến vận động nhưng anh vẫn từ chối. Đoàn công tác không tìm thấy bé tại nhà, còn anh Huy không cung cấp nơi ở của con.

Ngày 15/4, Thi hành án dân sự khu vực 5 tỉnh Đồng Tháp thông báo cưỡng chế. Nửa tháng sau, việc cưỡng chế được hoãn để xác minh nơi ở của bé. Đến ngày 3/7, cơ quan này đề nghị chị Ngân báo tin khi phát hiện nơi ở của con để tổ chức thi hành.

Ngày 21/7, chị Ngân tiếp tục tố cáo chồng cũ đến Công an xã Thanh Hưng, nơi anh Huy thường trú.

Công an xã cho rằng hành vi có dấu hiệu trì hoãn thực hiện nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp có điều kiện thi hành, nhưng lúc đó cơ quan thi hành án chưa xử phạt hành chính nên kiến nghị Thi hành án dân sự tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 14/8, anh Huy cho biết vẫn chăm sóc, cho con đi học bình thường và không đồng ý giao bé cho mẹ dù bị xử phạt hay xử lý bằng hình thức nào.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp sau đó cho biết giai đoạn đầu, cơ quan thi hành án khu vực xử lý chưa đầy đủ quy trình khi cho rằng không xác định được địa chỉ của bé nên không thể thi hành án.

Theo cơ quan này, trước hết phải buộc người cha tự nguyện thực hiện nghĩa vụ; nếu tiếp tục không chấp hành thì lập biên bản, xử phạt hành chính. Trường hợp đã bị xử phạt mà vẫn không thực hiện, hồ sơ sẽ được chuyển cho công an xem xét trách nhiệm hình sự.

Sau hơn 2 năm bị chồng ngăn cản, đến nay chị Đồng Thị Ngân vẫn chưa được nuôi con hợp pháp. Ảnh: Hoàng Nam

Cưỡng chế bất thành, hồ sơ chuyển sang công an

Theo chị Ngân, ngày 24/8, Thi hành án dân sự khu vực 5 thông báo sẽ tổ chức cưỡng chế vào ngày 11/9. Tuy nhiên, khi chị cùng đoàn công tác đến nhà riêng của anh Huy ở ấp 10 và nhà mẹ ruột anh tại ấp 8, xã Thanh Hưng, lực lượng chức năng không tìm thấy anh Huy và bé gái.

Do bé không được đăng ký thường trú, tạm trú trên địa bàn, cơ quan chức năng cũng không xác định được nơi ở.

Sau đó, cơ quan thi hành án chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xem xét xử lý hành vi không chấp hành án theo quy định.

Chị Ngân cho biết nhiều tháng qua đã bỏ công việc, đi từ Đồng Tháp đến Tây Ninh hỏi thăm nhưng vẫn không có manh mối về con gái.

"Lâu lâu tôi lại mở ảnh của con xem, ôm gấu bông và quần áo cũ của con cho đỡ nhớ", chị nói, thêm rằng điều lo lắng nhất là việc kéo dài sẽ ảnh hưởng việc học, cuộc sống và tâm lý của con gái sau này.