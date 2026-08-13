Trà trộn vào đám cưới rồi mở cốp xe trộm tiền

Ngày 12/8, Công an xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Đình Tư (20 tuổi, trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu của Công an xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, Phan Đình Tư từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Khoảng 11h ngày 10/8, Tư đi xe máy ngang qua Nhà văn hóa thôn Phú Lộc, xã Krông Năng, thấy tại đây đang tổ chức đám cưới.

Đối tượng Phan Đình Tư bị bắt giữ cùng tang vật.

Tư đi vào khu vực tổ chức đám cưới và phát hiện một xe máy SH chưa khóa hoàn toàn, cốp xe vẫn có thể mở. Tư mở cốp và phát hiện bên trong có túi nilon chứa 80 triệu đồng, một ví đựng 34.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Tư lấy số tiền và tài sản trên, cất vào cốp xe của mình rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó, đối tượng giấu tài sản trộm được tại một căn nhà bỏ hoang ở thôn Tân Lộc, xã Dliê Ya.

Tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an xã Krông Năng khẩn trương xác minh, truy xét. Sau gần 6 giờ, lực lượng công an xác định và bắt giữ Phan Đình Tư, đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền tang vật.

Vụ việc đang được Công an xã Krông Năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.