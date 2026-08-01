Hà Nội: Vừa ra tù chưa lâu, 'siêu trộm' có 4 tiền án, 2 tiền sự lại đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản

Theo đó, vào rạng sáng ngày 31/7/2026, Công an phường Khương Đình tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một đối tượng có hành vi đột nhập trái phép vào một ngôi nhà trên phố Khương Đình với ý đồ trộm cắp tài sản.

Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường (số 426 phố Khương Đình). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng và đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Đối tượng Trần Đình Giáp tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Trần Đình Giáp (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại xã Vân Du, tỉnh Nghệ An). Bước đầu, Giáp khai nhận đã lợi dụng lúc người dân đang ngủ say, trèo qua cửa sổ tầng 3 để đột nhập vào nhà với mục đích trộm cắp tài sản thì bị chủ nhà phát hiện, hô hoán.

Điều tra nhân thân của Trần Đình Giáp khiến lực lượng chức năng không khỏi ngán ngẩm bởi bề dày "thành tích" phạm tội. Đối tượng này có tới 4 tiền án và 2 tiền sự, đều liên quan trực tiếp đến hành vi trộm cắp tài sản.

Mặc dù vừa mới chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương chưa lâu (vào ngày 29/3/2026), Giáp hoàn toàn không lấy đó làm bài học để hoàn lương mà tiếp tục "ngựa quen đường cũ", thể hiện thái độ coi thường pháp luật và thách thức lực lượng chức năng.

Hiện tại, Công an phường Khương Đình đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng Trần Đình Giáp theo đúng quy định của pháp luật.