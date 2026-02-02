Bị rắn độc cắn sau khi sát hại vợ

Hôm nay, Công an TP Hải Phòng thông tin, ngày 27/12/2025, Công an xã Việt Khê nhận tin báo của người dân về việc vợ ông Tuấn (39 tuổi) chết tại nhà ở thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng, có nhiều điểm bất thường. Nằm bên cạnh vợ, ông Tuấn, 43 tuổi, đang hôn mê, sùi bọt mép, chân trái nhiều vết thương, biểu hiện bị trúng độc.

Ông Tuấn sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu.

Nghi phạm Nguyễn Minh Tuấn. Ảnh công an cung cấp

Sau hơn một tháng điều tra, nhà chức trách xác định ông Tuấn là nghi phạm sát hại vợ.

Ông này khai đêm ngày 26/12/2025 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc thiếu kiềm chế, ông ra dùng chăn chèn cổ, khống chế khiến vợ tắt thở.

Sau cái chết của vợ, ông ta đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn nên phải bò vào nhà sau đó bị ngất.

Công an TP Hải Phòng tiếp tục làm rõ sự việc.