TPHCM: Thợ xây mộ bị đồng nghiệp đâm tử vong ở nghĩa trang

Liên quan vụ việc trên, ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp Công an phường Long Hương (TPHCM) đã bắt giữ nghi can M.V.B. (36 tuổi, ngụ tại địa phương) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân tử vong là ông Đ.K.D. (50 tuổi); người bị thương đang điều trị tại bệnh viện là ông L.V.N. (42 tuổi, cùng ngụ ở địa phương).

Khu vực nghĩa trang Long Hương, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: G.G.

Cả nghi can và 2 nạn nhân đều là công nhân đào huyệt, xây mộ tại Trung tâm hỏa táng Long Hương (nghĩa trang Long Hương, phường Long Hương).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra sáng 21/10, khi các công nhân tập trung lại để quản lý phân công công việc trong ngày.

Vì mâu thuẫn với nhau từ trước, M.V.B. bất ngờ dùng hung khí tấn công, đâm nhiều nhát khiến ông D. gục tại chỗ. Thấy các đồng nghiệp tấn công nhau, ông N. vào can ngăn nhưng cũng bị B. gây thương tích ở tay, chân…

Tại hiện trường, ông D. tử vong tại chỗ. Ông N. được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, B. bỏ về nhà nhưng bị lực lượng công an truy xét, bắt giữ nhanh chóng. Công an đang lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của đối tượng này.