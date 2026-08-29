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Bảo vệ ngân hàng dùng dây xích đánh đồng nghiệp tử vong

Sự kiện: Tin pháp luật

Vĩnh Long - Đinh Văn Luyến, 45 tuổi, bị cáo buộc dùng dây xích sắt đánh đồng nghiệp tử vong khi bị la mắng đến nhận ca trực trễ.

Đinh Văn Luyến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Đinh Văn Luyến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 28/8, Luyến ở xã Cái Ngang bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, tối 16/8, Luyến chạy xe máy tới trụ sở một chi nhánh ngân hàng ở phường Long Châu để nhận ca trực bảo vệ, nhưng đến trễ khoảng 20 phút. Tại đây, anh ta bị nam đồng nghiệp 49 tuổi (ở phường Phước Hậu) đang chờ giao ca la mắng.

Luyến giải thích xe hết xăng và đã gọi điện báo cho tổ trưởng bảo vệ nhưng đồng nghiệp vẫn tiếp tục phàn nàn dẫn đến cự cãi. Trong lúc tức giận, Luyến lấy sợi dây xích kim loại dùng để khóa bánh xe đánh vào vùng mặt và sau gáy khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Luyến cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi đến Công an phường Long Châu đầu thú.

Hai hôm sau, nạn nhân tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não quá nặng.

Sau chầu nhậu, nam thanh niên đập phá văn phòng, cầm dao đuổi đánh đồng nghiệp
Sau chầu nhậu, nam thanh niên đập phá văn phòng, cầm dao đuổi đánh đồng nghiệp

Sau chầu nhậu cùng bạn bè, nam thanh niên trở lại nơi làm việc trong tình trạng say xỉn, chửi bới, cầm dao đuổi đánh đồng nghiệp, ném về phía công an.

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Theo An Bình ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 17:48 PM (GMT+7)
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