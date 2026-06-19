Biết thông tin đăng nhập ngân hàng của đồng nghiệp, nam thanh niên chiếm đoạt tiền

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an xã Thượng Phúc đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Quang (SN 2002, trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ngày 11/6, Quang cùng chị H.T.H. (SN 1979, trú tại tỉnh Hà Tĩnh), là đồng nghiệp tại dự án, đến Ngân hàng MB Bank chi nhánh Thường Tín để làm thủ tục mở lại tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình thực hiện giao dịch, Quang biết và ghi nhớ được thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng của chị H.

Cùng ngày, Quang hỏi vay chị H. số tiền 3 triệu đồng. Do tin tưởng, chị H. đưa điện thoại cho Quang tự thao tác chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản cá nhân của Quang.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Nguyễn Đình Quang để điều tra vụ việc. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Sau đó, lợi dụng việc đã nắm được thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng của chị H., tối 13/6, Quang sử dụng điện thoại của chị H. để đăng nhập ứng dụng ngân hàng, chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản của mình.

Đến ngày 14/6, khi được chị H. nhờ kiểm tra điện thoại, Quang tiếp tục truy cập tài khoản ngân hàng và chuyển thêm 1 triệu đồng vào tài khoản cá nhân.

Ngày 15/6, phát hiện tài khoản bị mất tiền, chị H. yêu cầu Quang hoàn trả nhưng đối tượng không thực hiện. Sau đó, chị H. đến trình báo sự việc với Công an xã Thượng Phúc.

Hiện Công an xã Thượng Phúc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.