TPHCM: Chiêu trò của nữ "thầy bói" 9X kiếm 28,1 tỉ đồng trong hơn 1 năm

Ngày 23-6, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Phan Thị Thu Trang (SN 1990; quê Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xây dựng vỏ bọc "thầy phong thủy" trên mạng xã hội

Từ năm 2021, Trang lập nhiều trang mạng xã hội như "Phan Thu Trang", "Phong Thủy Tâm Linh – Phan Thu Trang" và tài khoản Zalo để quảng bá dịch vụ xem bói, bán đồ vật phong thủy. Trang thường xuyên đăng tải các bài viết về tâm linh để tạo niềm tin và thu hút những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống tìm đến mình.

Bị cáo tại toà

Đến khoảng tháng 3-2023, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Trang bắt đầu thực hiện các hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Chiêu thức chủ yếu của Trang là lợi dụng sự mê tín và lòng tin của khách hàng để bịa đặt những thông tin đáng sợ. Sau khi khách hàng liên hệ xem bói bằng bài Tarot hoặc xem tướng, Trang sẽ phán rằng nạn nhân hoặc người thân của họ đang bị "vong nhập", dính "bùa ngải" hoặc gặp các hạn nặng nguy hiểm đến tính mạng.

Để tăng thêm sức nặng cho lời nói, Trang thường đưa ra những viễn cảnh tang thương như phán mẹ và em trai nạn nhân bị người khác "chơi bùa ngải" ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc. Dọa nạn nhân có "vong trẻ con" theo phá khiến con cái gặp nguy hiểm hoặc công việc trì trệ. Phán gia đình nạn nhân có nhiều "vong" bám theo quấy phá dẫn đến cuộc sống khó khăn, mất tiền của.

Cái bẫy "mượn tiền làm lễ rồi trả lại"

Sau khi khiến nạn nhân hoang mang lo sợ, Trang đưa ra giải pháp là phải chuyển tiền để làm lễ cúng hóa giải vận hạn, đuổi vong hoặc giải bùa. Để nạn nhân yên tâm xuống tiền, Trang đưa ra cam kết đánh vào tâm lý: số tiền này chỉ dùng để cúng, sau khi xong lễ từ 7 đến 15 ngày sẽ hoàn trả lại toàn bộ.

Thực tế, ngay khi nhận được tiền qua tài khoản hoặc tiền mặt, Trang không hề thuê thầy cúng như lời hứa mà dùng toàn bộ số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Khi đến hạn trả tiền, Trang thường tìm cách né tránh hoặc tiếp tục đưa ra các lý do tâm linh mới để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền.

Với kịch bản này, Trang đã lừa đảo thành công 31 người với tổng số tiền hơn 28,1 tỉ đồng. Trong đó, có những nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền khổng lồ.

Điển hình, anh Võ Thanh S. (vụ 14), bị cáo Trang lừa chuyển tiền nhiều lần để giải bùa cho người thân với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 3,78 tỉ đồng. Chị Nguyễn Thị Thanh T. (vụ 8), do lo sợ cho con cái và công việc vì bị phán có "vong" theo, chị đã bị chiếm đoạt hơn 3,58 tỉ đồng.

Khi khám xét và bắt giữ, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng gồm 3 điện thoại iPhone 16 Pro Max, máy tính xách tay cùng nhiều bộ bài Tarot, bài Tây, danh thiếp... mang tên bị cáo.

Xem xét vụ án, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trang tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".