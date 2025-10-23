Toàn cảnh vụ 3 người 'bị khởi tố vì làm phiền người khác 20 phút'

Vụ việc bắt đầu từ năm 2007, ông Trần Minh Đức đặt cọc mua của bà Nguyễn Thị Tư (ngụ phường Thạnh Phước, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ), nay là phường Tân Khánh (TP.HCM) hai mảnh đất và nhà với số tiền 500 triệu đồng.

Bà Tư nhận 250 triệu đồng, giao cho ông Đức sổ hồng và cam kết làm hợp đồng công chứng sang tên trong vòng một tháng và nhận số tiền còn lại.

Tuy nhiên, bà Tư không thực hiện theo hợp đồng mà làm đơn cớ mất 1 sổ hồng và được cấp lại. Sau đó, bà thế chấp sổ hồng mới cho ngân hàng để vay tiền.

Hay tin, ông Đức cùng em gái là Trần Thị Mỹ Hạnh và bạn Vũ Ngọc Sang gặp bà Tư để đòi lại tiền nhưng không được. Ông Đức nhiều lần làm đơn tố cáo bà Tư lừa đảo. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng TP Tân Uyên cũ cho rằng là đây là quan hệ dân sự.

Ngày 2-11-2018, ông Đức, Hạnh và Sang đến nhà bà Tư để giải quyết việc. Khi ba người đến cửa cổng nhà bà Tư đang mở. Bà Tư đang ở trong nhà thấy những người này đến liền đi ra rồi gọi điện nhờ chính quyền đến sau 20 phút.

Sau đó ông Đức, Hạnh và Sang bị bắt giữ vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt nghỉ ngơi giấc trưa của bà Tư.

Lúc các bị cáo vào nhà bà Tư thì cửa cổng mở. Ảnh: VŨ HỘI

Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với ông Đức, bà Hạnh và ông Sang; VKS truy tố họ về tội xâm phạm chỗ ở người khác.

Sau đó rất nhiều lần TAND TP Tân Uyên đưa ra xét xử nhưng hoãn do người bị hại, người làm chứng vắng mặt, tòa cũng trả trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì nhiều tình tiết chưa được làm rõ...

Ngày 28-7-2020, TAND TP Tân Uyên có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung và nhận định: Nếu bà Tư còn nợ tiền mà các bị cáo đến nhà bị hại, cổng nhà không đóng, bị hại có ở nhà nhưng do hoảng sợ nên ngay lập tức ra khỏi nhà và báo chính quyền sau 20 phút, thì việc các bị cáo đến nhà bị hại là có lý do và vào nhà bằng lối cổng mở là không có hành vi xâm hại trái pháp luật chỗ ở của bà Tư.

Do đó, chưa đủ cơ sở buộc tội các bị cáo xâm phạm chỗ ở của người khác. Hành vi trên có thể xử lý bằng các biện pháp khác.

Ngày 3-12-2020, Cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra chờ kết quả giám định tâm thần của bị hại. Ngày 15-3-2023, Cơ quan điều tra phục hồi điều tra vụ án.

Ngày 16-6-2023, Cơ quan điều tra ra kết luận điều tra bổ sung (lần 3) nhưng cũng không có tình tiết khác các kết luận điều tra lần trước.

Ngày 25-9-2023, VKS tiếp tục trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm. Ảnh: VH

Ngày 3-10-2023, VKSND TP Tân Uyên tiếp tục trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP Tân Uyên lần thứ 3 để điều tra bổ sung.

Đến ngày 25-10-2023, Cơ quan CSĐT ra bản kết luận điều tra bổ sung lần 4 nhưng VKSND TP Tân Uyên tiếp tục trả hồ sơ.

Ngày 4-6-2024, Cơ quan CSĐT ra bản kết luận điều tra bổ sung lần 5.

Ngày 28-6-2024, VKSND TP Tân Uyên ra bản cáo trạng chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử. Bị hại cho rằng mượn tiền của bị cáo Đức thông qua việc đặt cọc đất chứ không phải làm hợp đồng chuyển nhượng.

Ngày 9-4-2025, TAND TP Tân Uyên mở phiên toà xét xử sở thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Đức 12 tháng tù giam, Trần Thị Mỹ Hạnh 15 tháng tù giam và Vũ Ngọc Sang 18 tháng tù giam. Các bị cáo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm cho rằng bị oan sai.

Ngày 20-9, TAND TP.HCM (cơ sở 2) xử phúc thẩm, tuyên huỷ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ cho VKSND Khu vực 17 – TP.HCM để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền, vì nhận thấy còn nhiều vấn đề chưa thể làm rõ như hành vi của bị hại có dấu hiệu phạm tội, hành vi của bị cáo có dấu hiệu phạm tội khác…