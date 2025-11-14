Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tin nhắn gạ gẫm châm ngòi án mạng ở TPHCM

Sự kiện: Tin pháp luật
Theo lời khai của các bị cáo, nạn nhân từng nhắn tin gạ gẫm vợ "hờ” của một người.

Ngày 14-11, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người, tuyên phạt Trần Văn Cường (SN 1989) 16 năm tù và Nguyễn Văn Tân (SN 1999) 14 năm tù về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, trưa 1-9-2024, Cường, Tân cùng vợ chồng anh Lê Văn Trọng (đồng hương với Cường) đến nhà trọ của Cường tại xã Bình Chánh để ăn uống. Khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, một người tên T.T. gọi điện thoại cho Tân để nói chuyện và xảy ra tranh cãi. Anh T.T. thách thức đánh nhau với cả nhóm. 

Mặc dù Cường can ngăn, Tân vẫn đi, Cường đi theo. Trọng ở lại trong nhà.

Các bị cáo tại toà

Tại bãi đất trống gần đó, Tân và Cường gặp anh T.T rồi xô xát xảy ra. Tiếp đó,  anh T.T chạy về chỗ xe của mình lấy dao, Cường tước dao rồi đâm nạn nhân tử vong.

Các bị cáo khai, nguyên nhân mâu thuẫn là Cường và Tân nghe chị L.K.M, người sống chung với Cường, kể chuyện anh T.T nhắn tin với chị L.K.M, với nội dung gạ gẫm đi khách sạn.

Trong quá trình xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi đánh nhau và dùng dao gây hậu quả chết người.

Xảy ra án mạng vì bị tiết lộ chuyện quan hệ “thân mật”

Ngày 11/11, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Việt Nhân (SN 2006, ngụ tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.

Theo Trần Thái ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/11/2025 14:27 PM (GMT+7)
