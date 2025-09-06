Thuê ô tô mang đi cắm lấy tiền chơi game bắn cá rồi trốn suốt 7 năm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt giữ đối tượng Bùi Trọng Nghĩa (46 tuổi, ngụ phường Giá Rai) - bị truy nã đặc biệt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 5/2018, Nghĩa thuê ô tô của anh N.V.C. trong 3 ngày. Sau đó Nghĩa lái xe lên TPHCM mang cầm cố lấy 50 triệu đồng mua thẻ nạp chơi game bắn cá.

Nghĩa thời điểm bị bắt.

Quá hạn thuê không thấy Nghĩa trả xe, anh N.V.C. kiểm tra định vị phát hiện xe ở TPHCM nên trình báo công an

Tháng 12/2022, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nghĩa. Sau đó Nghĩa bỏ trốn khỏi địa phương, nên tháng 10/2024, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt với Nghĩa.