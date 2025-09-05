2 thanh niên đột nhập ô tô lấy trộm tài sản giữa đêm khuya

Ngày 5-9, Công an phường Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ vụ việc một xe ô tô bị mất tài sản khi đậu ngoài đường.

Theo đó, ngày 3-9, Công an phường Thanh Khê nhận được trình báo của anh PGL (phường Thanh Khê) về việc bị kẻ gian lấy trộm khoảng 8 triệu đồng để trong hộc cốp xe ô tô khi anh đậu xe quên khoá cửa trước nhà số 16 Bầu Trảng 1, phường Thanh Khê.

Duy Anh và Phương Nam thực hiện vụ trộm tiền trong xe ô tô vào đêm tối. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, xác định vào khoảng 23 giờ 15 ngày 27-8 có hai người lẻn vào xe ô tô trộm tài sản.

Tiếp tục điều tra, công an xác định Trần Duy Anh (16 tuổi, phường Sơn Trà) và Nguyễn Phương Nam (16 tuổi, phường Hòa Cường) đã gây ra vụ trộm.

Công an nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: CA

Ngay sau đó, công an đã nhanh chóng tạm giữ Trần Duy Anh và Nguyễn Phương Nam để điều tra làm rõ.

Vụ việc đang được Công an phường Thanh Khê tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.