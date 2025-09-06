Đặc điểm nhận dạng kẻ chém người, mang súng kíp bỏ trốn ở Tuyên Quang

Theo Fanpage Công an tỉnh Tuyên Quang, vào khoảng 21h tối 5/9, tại nhà văn hoá thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang, Triệu Văn Phúc (SN 1981, trú tại thôn Nà Ta) dùng dao chém vào cổ anh Bàn Hữu Sểnh (SN 1989, là người cùng thôn).

Hậu quả làm anh Sểnh bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Phúc đi về nhà lấy 1 khẩu súng kíp và bỏ trốn lên rừng.

Công an cho biết, đối tượng Phúc cao khoảng 1m60, khi bỏ trốn mặc áo dài tay màu ghi xám, quần rằn ri màu xanh. Hiện nay lực lượng chức năng đang ráo riết truy lùng đối tượng.

Đối tượng Triệu Văn Phúc. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo để quần chúng nhân dân nắm được và chia sẻ thông tin rộng rãi để cùng nâng cao đề phòng cảnh giác, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản.

Nếu phát hiện thông tin về đối tượng cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời giải quyết. Mọi hành vi bao che, chứa chấp đối tượng đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.