Truy bắt hai kẻ "ăn bay" lòi ra đối tượng đang bị truy nã

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Hồng (SN 1983, trú ở xã Vạn Lộc, tỉnh Quảng Trị) và Đỗ Văn Thái Bình (SN 1991, trú ở xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), để điều tra và xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Hoàng Văn Hồng và Đỗ Văn Thái Bình sau khi bị bắt giữ.

Trước đó vào chiều 4/9, trong lúc bà Võ Thị Thu Hiền (trú ở khu phố Long Phước Đông, phường Sông Cầu) đang đi xe máy trên Quốc lộ 1A qua địa phận khu phố Lệ Uyên Đông, phường Sông Cầu thì hai người đàn ông đi trên xe máy Honda Visson BKS 37H-011.22 từ phía sau chạy tới áp sát, giật lấy điện thoại di động, rồi tăng tốc tẩu thoát về hướng Nam. Nghe tiếng kêu la, tổ công tác của Công an phường Sông Cầu đang thực thi nhiệm vụ tuần tra gần đó đã truy đuổi, đồng thời khẩn báo cho Công an xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk) phối hợp truy chặn.

Khi hai đối tượng “ăn bay” vừa chạy đến cầu Ngân Sơn trong đêm tối, thì bị Công an xã Tuy An Bắc cùng người dân địa phương vây bắt. Hai đối tượng khai nhận là Hoàng Văn Hồng và Đỗ Văn Thái Bình, đã gây ra vụ cướp giật nêu trên. Tang vật thu giữ gồm xe máy, 2 điện thoại di động và 2 con dao cất giấu trong cốp xe.

Điều bất ngờ là qua đấu tranh xét hỏi, Công an xã Tuy An Bắc phát hiện Hoàng Văn Hồng là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng trước đây – nay là Công an TP Cần Thơ, truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quyết định số 5857/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 18/6/2025.