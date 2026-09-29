Thực nghiệm điều tra vụ án Trương Quốc Đạt giết người yêu và tình địch

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, đơn vị đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 16/4 tại khu vực cổng Sân bay Quốc tế Phú Quốc, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Thực nghiệm điều tra vụ án. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Bị can trong vụ án là Trương Quốc Đạt, sinh năm 2007, cư trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Vụ án có hai nạn nhân là chị Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 2005 và anh Danh Trường, sinh năm 2002.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đạt và chị Thảo có quan hệ tình cảm từ cuối năm 2025. Đến tháng 4/2026, do phát sinh mâu thuẫn tình cảm, Đạt nghi ngờ chị Thảo có quan hệ với anh Trường nên nảy sinh tâm lý bực tức, muốn tìm gặp để giải quyết.

Tối 16/4, Đạt mang theo dao, điều khiển xe mô tô đi tìm chị Thảo. Khi phát hiện chị Thảo được anh Trường chở bằng xe mô tô trên đường, Đạt điều khiển xe đuổi theo.

Khi đến khu vực cổng Sân bay Quốc tế Phú Quốc, hai bên xảy ra cự cãi. Đạt dùng dao tấn công anh Trường và chị Thảo, khiến cả hai bị thương nặng, hậu quả anh Trường và chị Thảo đều tử vong do mất máu cấp.

Sau khi gây án, Đạt rời khỏi hiện trường, vứt bỏ hung khí trên đường và đến nhà người quen. Được khuyên nhủ, Đạt sau đó trở về nhà và cùng gia đình đến cơ quan công an đầu thú.