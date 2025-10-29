Hai người dân bị tên cướp đâm trọng thương khi áp giải đối tượng về đồn

Ngày 29/10, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Danh Tài (SN 1983, ngụ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Kiểm sát viên lấy lời khai đối tượng Phan Danh Tài.

Theo điều tra, sáng 25/10, Tài thấy chị Nguyễn Thị Lệ H. đang ngồi quán nước ở phường Thới Sơn (Đồng Tháp) bên cạnh có để 1 túi ni lông. Tài nghĩ bên trong túi có tiền nên đi bộ đến mời chị H. mua vé số. Trong lúc chị H. đang chọn vé số, Tài giật túi ni lông rồi tẩu thoát.

Khi nghe chị H. truy hô, nên người dân tham gia vây bắt được Tài.

Sau đó, anh Võ Văn Hải (SN 1994) và anh Lê Hoàng Thanh (SN 1985, cùng trú phường Thới Sơn) chở Tài đưa tới Công an phường Thới Sơn bằng xe mô tô để trình báo. Trên đường đi, Tài bất ngờ rút dao trong người đâm vào đùi anh Thanh và sườn anh Hải, khiến 2 người trọng thương, còn Tài tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành xác minh, truy bắt được Tài. Tại Cơ quan điều tra, Tài đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.