Tài xế tông chết nữ sinh ở Vĩnh Long luôn lắc đầu khi tòa hỏi

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Sáng 29/9, Trung, 34 tuổi, được gia đình đưa bằng ôtô đến TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long. Do sức khỏe yếu, bị cáo được người thân dìu từ xe vào phòng xử.

Trung bị xét xử về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân, 14 tuổi, tử vong hơn hai năm trước.

Trung mặc áo thun đen, quần jeans sẫm màu, đeo khẩu trang. Khi thấy các phóng viên chụp ảnh, người này quay mặt né ống kính.

Đây là lần thứ hai tòa mở phiên xét xử. Hàng chục cảnh sát được bố trí từ cổng đến phòng xử án. Người tham dự phải qua kiểm tra an ninh.

Phía gia đình nữ sinh, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ Trân và là đại diện hợp pháp của bị hại, cùng ba người con mang di ảnh Trân đến tòa. Hai em nhỏ của nạn nhân không được vào phòng xử do chưa đủ tuổi. Một số người thân khác cũng đến nhưng phải ở bên ngoài để đảm bảo an ninh trật tự.

6 trong 8 luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại có mặt. Trung có một luật sư được chỉ định bào chữa. Cha mẹ bị cáo tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (trái) được người thân dìu đến tòa, sáng 29/9. Ảnh: An Bình

Lắc đầu khi được hỏi tên, gia đình

Tại phần thủ tục, chủ tọa lần lượt hỏi Trung về họ tên, nơi cư trú, cha mẹ, vợ con và người thân. Bị cáo không trả lời mà liên tục lắc đầu. Khi được hỏi có đồng ý với thành phần HĐXX hay không, Trung gật.

Khoảng 10 phút sau khi phiên tòa bắt đầu, bà Hiền có biểu hiện mệt nên được người thân dìu ra ngoài nghỉ. Một lúc sau, sức khỏe của mẹ nữ sinh được cho là có diễn biến xấu và được đưa đi cấp cứu. Người đại diện theo ủy quyền của bà cũng rời phòng xử để đi cùng.

Một số luật sư đề nghị hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền lợi của gia đình bị hại. Đại diện VKS cùng quan điểm, đề nghị tạm hoãn trong thời gian nhất định, chờ người đại diện theo ủy quyền của bà Hiền quay lại.

Chủ tọa cho rằng đây là vụ án hình sự và phiên tòa vẫn bảo đảm điều kiện pháp lý để xét xử. Phần ủy quyền của bà Hiền liên quan đến yêu cầu bồi thường dân sự, có thể được tách ra giải quyết bằng vụ án khác.

Tuy nhiên, trước đề nghị của VKS và các luật sư, chủ tọa quyết định tạm dừng phiên xử để HĐXX hội ý.

Bà Nguyễn Thị Hiền (trái) cùng người thân mang di ảnh của con đến phiên tòa. Ảnh: An Bình

Vụ án từng bị đình chỉ rồi phục hồi điều tra

Theo cáo trạng, sáng 4/9/2024, Trung lái xe tải trên tỉnh lộ 901. Khi vượt một ôtô đang dừng bên đường, xe của Trung lấn sang phần đường ngược chiều.

Cùng lúc, ba nữ sinh 14 tuổi đi xe đạp điện chạy tới. Nguyễn Ngọc Bảo Trân va vào xe của bạn phía trước, ngã xuống đường và bị bánh xe tải chèn qua, tử vong.

Công an huyện Trà Ôn ban đầu không khởi tố vụ án. Gia đình Trân khiếu nại nhưng VKS địa phương bác đơn.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha Trân, mang súng đến nhà bắn Trung rồi tự sát. Trung sống sót nhưng bị thương nặng.

Sau khi VKSND Tối cao kiểm tra hồ sơ và cho rằng việc bác khiếu nại trước đó chưa bảo đảm căn cứ pháp luật, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án. Trung sau đó bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Kết quả giám định xác định tại thời điểm xảy ra tai nạn, Trung không mắc bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, sau khi bị bắn, Trung bị tổn thương cơ thể 90%, mắc chứng mất trí mức độ trung bình và có thời điểm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi. Vụ án vì vậy phải tạm đình chỉ để anh điều trị.

Đến tháng 7, kết luận giám định mới xác định Trung vẫn mắc chứng mất trí sau chấn thương não nhưng đã đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Công an tỉnh Vĩnh Long phục hồi điều tra, sau đó chuyển hồ sơ đề nghị truy tố.

Liên quan việc giải quyết vụ tai nạn ban đầu, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố 6 cựu cán bộ công an, kiểm sát huyện Trà Ôn về hành vi Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Bị cáo Nguyễn VăN Bảo Trung tại phiên tòa, ngày 29/9. Ảnh: An Bình