Cắt trộm dây sạc xe điện ở TPHCM để lấy tiền mua rượu

Ngày 13-6, Công an phường Long Trường, TPHCM cho biết đã bắt giữ Hồ Cầm và Trương Quốc Huy, cùng 39 tuổi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 2 được xác định nghiện rượu, gây ra vụ trộm cắp tài sản của trạm sạc xe điện của hãng xe điện Vinfast.

Hồ Cầm (phải) và Trương Quốc Huy tại cơ quan công an.

Theo điều tra, tối 12-6, một người dân được Công ty cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN (V-Green) ủy quyền đến Công an phường Long Trường trình báo việc trạm sạc đặt tại 240 Võ Chí Công bị kẻ gian cắt rời tổng cộng 13 súng sạc và đầu súng sạc. Tổng giá trị là khoảng 270 triệu đồng.

Công an phường Long Trường phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM nhanh chóng bắt giữ Cầm và Huy. Thời điểm bị bắt giữ, cả 2 nồng nặc mùi rượu.

Qua lấy lời khai, cả 2 cho biết bản thân nghiện rượu, hằng ngày đều tụ tập uống rượu ngoài đường, vỉa hè… Thấy ở đường Võ Chí Công có trạm sạc xe điện nên đã bàn bạc với một người khác rồi đi cắt trộm.

Sau khi cắt trộm, họ đã đem 3 trong số 13 dây sạc điện đem đi đốt lấy đồng bán ve chai, mục đích là lấy tiền mua rượu.

Trạm sạc xe điện trên đường Võ Chí Công.