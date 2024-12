Sự thật vụ nam thanh niên bỏ lại đôi dép màu đỏ rồi nhảy cầu tự tử

Ngày 9-12, lãnh đạo phường Hương Vinh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vẫn chưa liên lạc được với anh L.V.P. (SN 1994; trú ở tỉnh Quảng Nam) để làm rõ thông tin người này có ý định nhảy cầu tự tử, gây xôn xao dư luận trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam thanh niên suốt 1 giờ. Ảnh cắt từ clip người dân.

Vào chiều tối 7-12, khi đi qua cầu Bạch Yến ở phường Hương Vinh, người đi đường nhìn thấy một nam thanh niên bỏ lại đôi dép tông màu đỏ trên cầu rồi leo qua lan can nhảy xuống sông nên lập tức tri hô ứng cứu.

Khi nhận được thông tin người nhảy cầu, chính quyền, Công an phường Hương Vinh nhanh chóng đến hiện trường để cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự. Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng điều lực lượng, phương tiện ca nô ra đoạn sông này và tổ chức phương án tìm kiếm dưới nước trong khoảng một giờ nhưng không có kết quả.

Nhiều người hiếu kỳ khi nghe tin nam thanh niên nhảy cầu Bạch Yến. Ảnh cắt từ clip người dân.

Sự việc gây sự hiếu kỳ cho người đi đường, một số người dùng mạng xã hội Facebook quay video phát trực tiếp.

Chính quyền địa phương nắm được thông tin về người này trú ở Quảng Nam và ra nhà người yêu ở đường Tản Đà (gần cầu Bạch Yến) chơi nên đã đến nhà người yêu của P. để tìm hiểu nguyên nhân.

Sau đó, rà soát và trích xuất camera của một số hộ dân ở khu vực xảy ra sự việc, lực lượng chức năng phát hiện vào khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, nam thanh niên này đã bơi vào bờ rồi bỏ đi.

"Người này trú tại Quảng Nam, dùng số điện thoại người khác nên chúng tôi chưa thể liên lạc được" – lãnh đạo phường Hương Vinh cho biết.

