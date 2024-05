CSGT giữ chặt tay, ngăn người phụ nữ nhảy cầu Chương Dương tự tử

Trước đó vào khoảng 15h50 chiều 10/5, tổ công tác của Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) trong lúc làm nhiệm vụ ở đầu Nam cầu Chương Dương (quận Long Biên, Hà Nội) thì nhận được tin báo của người dân về một người phụ nữ đứng cạnh lan can cầu trong thời gian dài, biểu hiện bất thường nghi chuẩn bị tự tử.

Người phụ nữ đứng ở lan can cầu Chương Dương với ý định tự tử.

Thiếu tá Nguyễn Văn Kết cùng Đại úy Đinh Đức Hiệp (cán bộ Đội CSGT số 1) liền báo cáo chỉ huy đơn vị đồng thời nhanh chóng tiếp cận hiện trường tại vị trí nhịp cầu HI-N7. Lúc này, người phụ nữ khoảng 40 tuổi mặc áo hồng kẻ sọc đã trèo ra phía ngoài lan can cầu Chương Dương và khóc rất nhiều.

Chị T. tại trụ sở Công an phường Bồ Đề đã bình tâm trở lại.

Tình huống cấp bách, Thiếu tá Kết lao tới giữ chặt tay người phụ nữ, liên tục động viên tinh thần sau đó cùng Đại úy Hiệp và người dân đưa người phụ nữ vào vị trí an toàn.

Tại Công an phường Bồ Đề, được sự động viên của các chiến sĩ CSGT và Công an phường, người phụ nữ đã bình tâm trở lại và cho biết tên là Đ.T.A.T. (SN 1985). Do gặp chuyện buồn trong cuộc sống nên chị T. nảy sinh ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử.

Hiện gia đình đã đến Công an phường Bồ Đề đón chị T. về nhà.

