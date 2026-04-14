Sơn "khùng" sa lưới sau chuỗi hành vi tống tiền cơ sở kinh doanh ở Đồng Nai

Theo thông tin điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian tháng 3/2026, trên địa bàn xã Long Thành, xuất hiện đối tượng Đinh Vượng Sơn (sinh năm 1993, ngụ tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, biệt danh Sơn “khùng”) có hành vi gây rối tại các cơ sở kinh doanh.

Đối tượng Đinh Vượng Sơn

Đối tượng thường xuyên nhắm đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán karaoke, cơ sở massage, quán cà phê. Tại đây, Sơn tiếp cận các chủ cơ sở và đưa ra yêu cầu phải đưa tiền cho đối tượng.

Nếu các chủ cơ sở không đáp ứng, Sơn sẽ thực hiện các hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần như sử dụng điện thoại quay video nhằm gây áp lực, trực tiếp đứng trước cửa quán gây rối, quậy phá.

Việc này làm mất an ninh trật tự, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và tâm lý của các nạn nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, Công an xã Long Thành thông báo các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hành vi phạm tội của Đinh Vượng Sơn nhanh chóng liên hệ với Công an xã Long Thành để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.