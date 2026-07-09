Sếp trong vụ nhận hối lộ ở Sở Y tế Hà Nội khai 'nể lắm' mới cầm tiền

Ông Tô Tử Anh, cựu phó Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội và 7 cựu đồng nghiệp, đang bị TAND Hà Nội xét xử về tội Nhận hối lộ.

Ông Tử Anh bị xác định nhận hơn 1,3 tỷ đồng khi làm trưởng đoàn thẩm định tại các phòng khám chữa bệnh; thống nhất bỏ qua sai phạm để họ được cấp mới, cấp lại giấy phép hoạt động dù không đủ điều kiện.

Qua môi giới, ông cung cấp số tài khoản cá nhân và của lái xe để nhận tiền. Song hôm nay tại tòa, ông Tử Anh nói chỉ nhận 166 triệu đồng và không cho rằng đó là tiền hối lộ.

Nhận tiền nhưng "lúc kiểm tra vẫn tuyệt đối tuân thủ pháp luật"

Ông giải trình do nắm vững các quy chuẩn kỹ thuật và có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, nhiều phòng khám tư nhờ ông xuống tận nơi để khảo sát thực tế, hướng dẫn cách sắp xếp máy móc, bố trí diện tích phòng khám và hoàn thiện hồ sơ sao cho đáp ứng đúng quy định của Sở Y tế.

Các phòng khám đều là phòng nha khoa. "Từ việc sàn nhà lát gạch gì, biển hiệu phải đủ thông tin nào, bồn rửa tay bố trí ra sao, đôi khi một chỗ phải xuống 5-7 lần... Anh em bảo 'công sức anh vất vả quá' nên sau đó mới hỏi số tài khoản để gửi tiền cảm ơn, thực tế là công tư vấn", ông nói.

Ông cho rằng tiền này thực tế chi trả cho kiến thức và công sức hướng dẫn chuyên môn chứ không phải là điều kiện đánh đổi để nhận được giấy phép một cách bất hợp pháp. Ông đã từ chối nhiều lần nhưng "nể anh em lắm mới nhận".

Song điều này không đồng nghĩa, khi làm trưởng đoàn thẩm định, ông sẽ bỏ qua, châm chước cho họ mà luôn "minh bạch, nghiêm túc và hoàn toàn đúng trình tự pháp luật".

Ông Anh khẳng định không có việc mình chỉ đạo hay thống nhất với các thành viên trong đoàn để "nhắm mắt làm ngơ" hoặc xóa các lỗi sai phạm của cơ sở nhằm trục lợi.

Mọi tồn tại của phòng khám vẫn luôn được đoàn kiểm tra ghi chép trung thực vào biên bản thẩm định, và ông chỉ ký duyệt hoặc trình lãnh đạo cấp trên khi các cơ sở đó đã thực sự khắc phục lỗi và đủ điều kiện theo quy định.

Ông cho hay chỉ nhận đúng 166 triệu đồng "cảm ơn" qua môi giới, vẫn phân vân việc bị quy là tiền hối lộ, khi "ông không vòi".

Trong khi các cấp dưới của ông trước cáo buộc nhận "bôi trơn" từ gần 700 phòng khám tư cũng cho rằng thi thoảng chỉ nhận tiền "ăn trưa, xe cộ" do chủ phòng khám bồi dưỡng cán bộ.

Ông Tô Tử Anh (sơ mi trắng, khẩu trang xanh) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Tòa: Sao cứ đi kiểm tra là lấy tiền "ăn trưa, xe cộ" của phòng khám?

Trước quan điểm của ông Tử Anh và các đồng phạm, chủ tọa Vũ Quang Huy đặt câu hỏi: "Cứ nhận tiền xong bảo đấy là tiền ăn uống, đi lại sao được. Việc thanh kiểm tra là chức năng, nhiệm vụ các bị cáo. Xe cơ quan, sao phải lấy tiền của người ta rồi nói là tiền xăng xe?".

Với thắc mắc của ông Tử Anh, tòa phân tích tại thời điểm nhận tiền, ông đang là Phó phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân và là Trưởng đoàn thẩm định. Việc ông nhận tiền từ các cơ sở là đối tượng bị thẩm định, dù dưới bất kỳ danh nghĩa nào, như tiền tư vấn hay cảm ơn, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ công vụ là hành vi vi phạm pháp luật.

Một cán bộ đang thực thi công vụ không được phép nhận tiền từ các đơn vị mình có trách nhiệm kiểm tra, cấp phép, tòa nêu quan điểm.

HĐXX cũng phân tích rằng việc tư vấn, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định vốn là trách nhiệm đương nhiên của các bị cáo ở vị trí này. Việc biến trách nhiệm hướng dẫn của cơ quan nhà nước thành dịch vụ có thu phí cá nhân là không được phép. Việc nhận tiền trước hoặc trong quá trình thẩm định đã làm thay đổi tính khách quan của công vụ.

"Bị cáo có thể giúp người ta nhưng không được nhận tiền của họ, dù là trên phương diện tình cảm", chủ tọa nhấn mạnh.

Ông Tử Anh thừa nhận đã biết sai, đã nộp lại 1,15 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.