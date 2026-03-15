Truy bắt kẻ nổ súng bắn chết 2 người ở Hưng Yên

Chiều 15/3, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo xã Đông Tiền Hải (Hưng Yên) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ súng khiến 2 người tử vong, trong đó một người là vợ của nghi phạm.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h20 ngày 15/3, Ngô Duy Thắng (sinh năm 1986, ở thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) dùng súng bắn 3 phát khiến chị Nguyễn Thuỳ Linh (sinh năm 1995, vợ Thắng) chết tại chỗ.

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường vụ việc.

Sau đó, Thắng tiếp tục đi sang thôn Quý Đức Đông (cùng xã Đồng Tiền Hải) tìm gặp anh Vũ Văn Ngọc (sinh năm 1987), nổ súng bắn 2 phát khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau khi gây án, Thắng lái ô tô biển số 30K-136.61 bỏ trốn khỏi địa phương.

Nghi phạm Ngô Duy Thắng và chiếc ô tô biển số 30K-136.61 dùng để bỏ trốn.

Lãnh đạo xã Đông Tiền Hải cho biết thêm, chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đến địa phương nắm tình hình và chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc.

Phòng PC02 Công an tỉnh Hưng Yên thông báo đến các đơn vị thuộc Công an tỉnh nắm tình hình hỗ trợ truy bắt nghi phạm Ngô Duy Thắng.

