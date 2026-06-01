Sản xuất giá đỗ chứa chất cấm rồi bán ra chợ, quán ăn, 4 năm bán ra 8 tỷ đồng

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, bắt tạm giam 4 bị can gồm Lưu Văn Thiệp (SN 1992, ngụ tỉnh Ninh Bình), Lâm Văn Hưng (SN 1993, quê Ninh Bình), Nguyễn Văn Định (SN 1992, ngụ TP Hà Nội) và Trần Văn Nghĩa về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

4 đối tượng thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CACC

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM về cao điểm 45 ngày đêm "tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", Phòng PC03 xây dựng triển khai đồng bộ kế hoạch công tác trong mọi lĩnh vực của đơn vị phụ trách, trong đó chú trọng thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực vi phạm an toàn thực phẩm, xử lý dứt điểm vấn nạn gây mất an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo sức khỏe của người dân.

Tháng 5/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, cảnh sát đã kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá đỗ tại số 52, đường số 4 của Tiệp, 100/36 đường số 3 của Hưng, cơ sở của Định tại số 64 đường số 4, phường Thông Tây Hội.

Số tang vật và giá đỗ công an thu giữ. Ảnh: CACC

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ, hàng trăm lít dung dịch đã pha chế sẵn (chứa chất 6-Benzylaminopurine) để phục vụ việc sản xuất giá đỗ cùng một số tang vật khác.

Các đối tượng thừa nhận, trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài việc sử dụng các nguyên liệu như hạt đỗ xanh, vôi cục, nước giếng, thì các đối tượng còn sử dụng thêm hóa chất 6-Benzylaminopurine, mà các đối tượng này thường trao đổi tiếng lóng với nhau là nước “kẹo”, để che giấu với cơ quan chức năng. Chất 6-Benzylaminopurine không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Các đối tượng đều biết rõ thứ nước “kẹo” - chất 6-Benzylaminopurine này là Nhà nước quy định cấm sử dụng và khi đưa vào cơ thể sẽ gây nguy hại cho sức khỏe con người.

Nhưng các đối tượng vẫn dùng nó để pha vào nước ngâm ủ làm giá đỗ, với mục đích làm cho rễ cây giá ngắn lại để tập trung dưỡng chất phát triển cho thân cây giá to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức đẹp.

Tiếp tục truy xét mở rộng, cảnh sát xác định từ năm 2022 đến nay, mỗi ngày các cơ sở trên đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 3 tấn giá đỗ, cung cấp cho nhiều hàng chợ, quán ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp (cũ), tổng khối đã bán ra thị trường là hơn 1.000 tấn giá đỗ ( có sử dụng chất 6-Benzylaminopurine), tổng giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, việc ăn phải thực phẩm (như giá đỗ) bị tẩm 6-BAP có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi và về lâu dài có nguy cơ gây dị tật thai nhi hoặc phát sinh các bệnh lý nghiêm trọng.

Công an TPHCM khuyến cáo mọi hành vi sử dụng chất 6-bap trong sản xuất, chế biến thực phẩm là vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gây tổn hại đến sức khoẻ người tiêu dùng, hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.